Οι μουντές μέρες απαιτούν χρώμα

Αν και ο Δεκέμβριος κατέφτασε, ο χειμώνας φέτος ακόμη δεν έχει δείξει την πλήρη δύναμή του. Ωστόσο, σταδιακά η θερμοκρασία ξεκινά να πέφτει.

Σύμφωνα με την ομάδα του In Icons We Trust, ο καλύτερος τρόπος για να εισέλθει κανείς μέσα σε έναν χειμώνα μουντό και θυμωμένο είναι το στιλ, το οποίο φέτος έχει αποφασίσει να επενδύσει σε μία πολύ μεγάλη παλέτα χρωμάτων και έντονων αντιθέσεων.

Διαλέξτε τον τρόπο που θα υιοθετήσετε την τάση χωρίς να συμβιβάσετε το προσωπικό σας στιλ:

IN ICONS WE TRUST

· Ένα μπουφάν σε έντονο πράσινο θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια στη γκαρνταρόμπα σας. Εδώ είναι μία από τις περιπτώσεις στην οποία δεν πρέπει να συμβιβάσετε την ποιότητα, για να έχει το μπουφάν ωραία απόχρωση και, παράλληλα, να σας ζεσταίνει σωστά.

· Το πουκάμισο σε μπλε χρώμα στέκεται σωστά δίπλα στο new age ζακάρ πλεκτό.

· Το γκρι του πλεκτού το ξαναβρίσκουμε ατόφιο στο παντελόνι, δημιουργώντας αρμονία σε ένα σύνολο που κατά τα άλλα μοιάζει έντονο στις αντιθέσεις του.

· Ουσιαστικά, αν αφαιρέσει κανείς το μπουφάν, το υπόλοιπο λουκ είναι ήσυχο και καθημερινό. Το μπουφάν, όπως και τα παπούτσια, δίνουν την αίσθηση Σαββατοκύριακου.

· Με ένα ζευγάρι μποτάκια το σύνολο ανεβαίνει στο βουνό, ενώ με καστόρινα brogues επισκέπτεται άνετα το γραφείο.

IN ICONS WE TRUST

Μπουφάν, πουκάμισο, πλεκτό και τζιν παντελόνι Tommy Hilfiger. Όλα διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Sneakers Kalogirou. Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

Πηγή: In Icons We Trust

