ΚΠΙΣΝ: 40.000 επισκέπτες στη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου

40.000 επισκέπτες όλων των ηλικιών, είδαν το Σάββατο τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) να ζωντανεύει.

Τα χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φωτάκια στα πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού άναψαν, τα πανύψηλα στολισμένα έλατα της Αγοράς αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη, το Παγοδρόμιο γέμισε επισκέπτες που στροβιλίζονταν σε γιορτινούς ρυθμούς, ενώ τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετείχαν κι αυτά, με δύο χριστουγεννιάτικες χορογραφίες, το «It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas» του Johnny Mathis και «Το Βαλς των Λουλουδιών» από τον Καρυοθραύστη του Τσαϊκόφσκι, οι οποίες θα παρουσιάζονται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.

Όλα αυτά μαζί συνέθεσαν ένα μαγευτικό χριστουγεννιάτικο σκηνικό πάνω στο οποίο στήθηκε μια μεγάλη γιορτή με τη συμμετοχή της Παιδικής Χορωδίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της soul queen Idra Kayne.

Αίσθηση προκάλεσαν και οι τέσσερις νέες φωτεινές εγκαταστάσεις κορυφαίων δημιουργών του είδους που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και δημιούργησαν μια ονειρική ατμόσφαιρα φωτός και ήχου που συνεπήρε μικρούς και μεγάλους.

Κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου στο ΚΠΙΣΝ θα υπάρχουν χριστουγεννιάτικες δράσεις και εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν την Παραμονή Πρωτοχρονιάς με ένα μεγάλο και εντυπωσιακό πάρτι! Το ίδιο βράδυ, λίγα λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας δρόμου SNF RUN: 2020 FIRST RUN γύρω από το στολισμένο ΚΠΙΣΝ.

O Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα SNFCC.org και στις σελίδες μας στα social media @SNFCC.

Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και ο πλήρης εξοπλισμός του ΚΠΙΣΝ αποτελεί τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του ΙΣΝ. Τον Φεβρουάριο 2017, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του το ΙΣΝ παρέδωσε το ΚΠΙΣΝ στην Ελληνική Πολιτεία, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του έργου. Παράλληλα, το ΙΣΝ ανακοίνωσε τη δέσμευσή του να συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα το ΚΠΙΣΝ για τα επόμενα πέντε χρόνια, με δωρεές ύψους έως 50 εκατομμυρίων ευρώ για τη διοργάνωση δωρεάν εκδηλώσεων και την κάλυψη λειτουργικών εξόδων, ενώ πρόσφατα το ΙΣΝ χρηματοδότησε επιπλέον τη δημιουργία πρόσθετων υποδομών, όπως ο Θόλος στον Λαβύρινθο και τα Σιντριβάνια στο Κανάλι.

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος:

1/12/2019 έως 20/12/2019

Δευτέρα - Πέμπτη: 06.00-22.00

Παρασκευή - Κυριακή: 06.00-00.00

21/12/2019 έως 06/01/2020

καθημερινά 06.00 – 00.00

Φάρος: καθημερινά 06.00-00.00

Υποδοχή ΚΠΙΣΝ: καθημερινά 08.00-22.00

Υποδοχή Κέντρου Επισκεπτών: καθημερινά 08.30-22.00

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης προς και από το ΚΠΙΣΝ προσφέρεται καθημερινά δωρεάν μεταφορά των επισκεπτών με τη χρήση μικρού ιδιωτικού λεωφορείου (shuttle bus). Το λεωφορείο, το οποίο φέρει πινακίδα με το λογότυπο του ΚΠΙΣΝ, ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος (στη συμβολή της με την οδό Ερμού), πραγματοποιεί στάση στο σταθμό Συγγρού-Φιξ (επί της Λ. Συγγρού) και καταλήγει στη νότια πλευρά του Καναλιού του ΚΠΙΣΝ (κοντά στο κτίριο της ΕΛΣ) και αντίστροφα.

Εντός του ΚΠΙΣΝ λειτουργεί parking, χωρητικότητας 1000 θέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον τιμοκατάλογο επισκεφθείτε το SNFCC.org.

Στους χώρους του ΚΠΙΣΝ λειτουργούν σημεία εστίασης στην Αγορά, στο Κέντρο Επισκεπτών, στον Φάρο και στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, καθώς και το νεότευκτο δ / Delta Restaurant στο επίπεδο 5Α στο κτίριο της ΕΛΣ.

Σε όλους τους χώρους του ΚΠΙΣΝ διατίθεται δωρεάν WiFi: SNFCC-FREE-WIFI.

Οι χώροι του ΚΠΙΣΝ, συμπεριλαμβανομένου του parking, είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ και αμαξίδια.

Το ΚΠΙΣΝ κατέκτησε την πλατινένια Πιστοποίηση LEED ως Πράσινο Κτήριο, την υψηλότερη δυνατή διάκριση για περιβαλλοντικά και βιώσιμα κτίρια. Το σύστημα παρέχει πιστοποίηση ότι ένα κτίριο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση τις αρχές της αειφόρου δόμησης, με περιβαλλοντικά καινοτόμες πρακτικές αποσκοπώντας στην εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική χρήση του νερού, τη μείωση των εκπομπών CO2, τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους. Η πλατινένια πιστοποίηση του ΚΠΙΣΝ αποτελεί την πρώτη διάκριση αυτού του είδους για πολιτιστικό έργο τέτοιας κλίμακας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

