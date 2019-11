Το κοτλέ σε νέα ανάγνωση

Σε αντίθεση με τους στιλιστικούς συνειρμούς που το έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, το κοτλέ φέτος επανασυστήνεται.

Ειδικότερα, όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, το βλέπουμε σε casual εμφανίσεις με preppy στοιχεία και αρμονικούς συνδυασμούς υφών και χρωμάτων.

IN ICONS WE TRUST

· Φέτος η τάση θέλει το κοτλέ σε φαρδιά γραμμή, με παχιά ρίγα και σε μαλακά, γήινα χρώματα. Αποφύγετε τα πολύ σκούρα και υιοθετήστε πιο φωτεινές επιλογές, όπως αυτό το απαλό καφέ.

· Τα παπούτσια που ταιριάζουν με τα κοτλέ είναι λίγο πιο ογκώδη, όπως τα μποτάκια, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την 3D αίσθηση του ρούχου.

· Ένα μαλακό, λιτό πουλόβερ είναι αρκετό για να συμπληρώσει το λουκ. Μην επενδύετε σε πουκάμισα και συνδυασμούς με σακάκια, η επιλογή κρύβει ρίσκο και θέλει προσοχή.

· Το μπουφάν είναι άλλο ένα στοιχείο - φετίχ της φετινής γκαρνταρόμπας. Ίσιο, ζεστό, σχεδόν σε στρατιωτική γραμμή, ταιριάζει το ίδιο καλά με κοστούμια και casual εμφανίσεις όπως η σημερινή.

IN ICONS WE TRUST

Μπουφάν, πουλόβερ και κοτλέ παντελόνι όλα Barbour. Διαθέσιμα από τις Barbour Boutiques και Notos Exclusive.

Μποτάκια Paul Smith. Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

Γυαλιά ηλίου Persol. Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

Πηγή: In Icons We Trust

Ακολουθήστε τη σελίδα @hdavlas στο Instagram και τη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.