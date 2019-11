Το athleisure αλλιώς

Το casual έχει αποκτήσει νέες διαστάσεις, σε μία σεζόν η οποία επιτρέπει σε κάθε προηγούμενη έμπνευση να δεχθεί μία νέα, ελεύθερη ερμηνεία.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, το casual υιοθετεί υφές, χρώματα και γραμμές που συνήθως ανήκουν σε tailor made κομμάτια υψηλής αισθητικής.

IN ICONS WE TRUST

· Βρείτε το κομμάτι που θα χτίσει το σύνολό σας. Εδώ, το πουλόβερ αναλαμβάνει το ρόλο του πρωταγωνιστή δίνοντας το στίγμα, χρωματικά και στιλιστικά.

· Κλέβοντας τη ρίγα από το μανίκι, τη βρίσκουμε στο πλάι του παντελονιού. Μάλλινο και σε άνετη γραμμή, δίνει από μακριά την αίσθηση αθλητικής φόρμας, για να διαψεύσει ευχάριστα όταν το δει κανείς από κοντά.

· Ένα ζευγάρι sneakers είναι το μόνο παπούτσι που ταιριάζει σε ένα τέτοιο σύνολο - εκτός ίσως από ένα ζευγάρι μαλακά, δετά μποτάκια. Διαλέξτε ένα ζευγάρι μονόχρωμα, λιτά αθλητικά, κατά προτίμηση κάποιου σχεδιαστή, για να σιγουρευτείτε ότι ακολουθούν πιστά την tailored αισθητική του συνόλου.

· Ένα μαλακό bomber ή ένα καλοφτιαγμένο παρκά είναι ό,τι πρέπει για να κυκλοφορήσετε το λουκ έξω και, γιατί όχι, στο γραφείο, σε μία casual Παρασκευή.

Πουλόβερ και μάλλινο παντελόνι Tommy Hilfiger, όλα διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Sneakers Paul Smith, διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

Πηγή: In Icons We Trust

