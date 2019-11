Το seventies παλτό, σήμερα

Η προσαρμογή των χρωμάτων και των υφών του κολεγιακού λουκ της δεκαετίας του 1970 στο σήμερα, ακολουθώντας τους υπόλοιπους κανόνες της εμφάνισης, δημιουργεί ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα.

Η ομάδα του In Icons We Trust εξηγεί ποια είναι, τελικά, τα δομικά στοιχεία τα οποία χτίζουν το nerdy chic και πώς αυτό μπορεί να αναβαθμιστεί.

IN ICONS WE TRUST

· Ήρθε η ώρα το παλτό σε στιλ Montgomery να αλλάξει χρώμα και να κωδικοποιήσει τα στοιχεία που είναι αγαπητά πάνω του, όπως για παράδειγμα τα ιδιαίτερα κουμπιά.

· Ο συνδυασμός πουκάμισο - πουλόβερ έχει πάντα μία vintage αισθητική και ταιριάζει πολύ με το κόψιμο του παλτό. Απλά τώρα η εκδοχή η οποία υιοθετείται, είναι πολύ πιο ενήλικη και καλοραμμένη.

· Το κοτλέ παντελόνι ανήκει κι αυτό στη σφαίρα του κολεγιακού φετίχ, με το πάχος της ρίγας και την ένταση του υφάσματος να αλλάζει ανάλογα με τη δεκαετία και τις τάσεις. Τα τωρινά κοτλέ μοιάζουν περισσότερο με βελούδο, ενώ αναδεικνύουν πολύ πιο έντονα το βαθύ χρώμα του υφάσματός τους.

· Θα αποφύγετε τον σκόπελο που κρύβει ένα ζευγάρι μποτάκια και θα φορέσετε τα brogues σας, για να τονίσετε διακριτικά τη διαφορά αυτής εδώ της εμφάνισης από τις κολεγιακές.

IN ICONS WE TRUST

Παλτό από μαλλί, πουλόβερ, βαμβακερό πουκάμισο και κοτλέ παντελόνι Gant. Όλα διαθέσιμα από τις Gant Boutiques.

Ρολόϊ IWC Big Pilot Perpetual Calendar ed. Rodeo Drive, διαθέσιμο στο www.iwc.com.

Brogue shoes Hogan. Διαθέσιμα από τη Hogan Boutique.

Γυαλιά ηλίου Persol. Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

IN ICONS WE TRUST

Ακολουθήστε τη σελίδα @hdavlas στο Instagram και κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα