Πρώτη ανακάλυψη εξωγήινων σακχάρων σε μετεωρίτες: Πιθανά νέα στοιχεία για την προέλευση της ζωής

Διεθνής ομάδα ερευνητών ανακάλυψε σε μετεωρίτες σάκχαρα απαραίτητα για τη ζωή, σε μια ανακάλυψη που μεγαλώνει τη λίστα των, απαραίτητων για τη βιολογία, συστατικών που έχουν εντοπιστεί σε μετεωρίτες και ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη θεωρία πως οι χημικές αντιδράσεις σε αστεροειδείς μπορούν να δημιουργήσουν κάποια από τα συστατικά της ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται πως η πτώση μετεωριτών στον πλανήτη μας ίσως να συνέβαλε στην εμφάνιση της ζωής, παρέχοντας κάποια από τα δομικά συστατικά της.

Η ομάδα ανακάλυψε ριβόζη και άλλα απαραίτητα για τη βιολογία σάκχαρα, μεταξύ των οποίων η αραβινόζη και η ξυλόζη σε δύο διαφορετικούς μετεωρίτες, πλούσιους σε άνθρακα και άλλα στοιχεία. Η ριβόζη είναι σημαντικό συστατικό του RNA, το οποίο λειτουργεί ως «αγγελιοφόρος», αντιγράφοντας γενετικές «οδηγίες» από τα μόρια του DNA και μεταφέροντάς τες σε μοριακά «εργοστάσια» εντός του κυττάρου, τα ριβοσώματα, που «διαβάζουν» το RNA για τη δημιουργία ειδικών πρωτεϊνών που απαιτούνται για τις διαδικασίες της ζωής.

«Άλλα σημαντικά δομικά συστατικά της ζωής έχουν βρεθεί προηγουμένως σε μετεωρίτες, περιλαμβανομένων αμινοξέων (συστατικών πρωτεϊνών) και νουκλεοβάσεων (συστατικών DNA και RNA), ωστόσο τα σάκχαρα ήταν ένα κομμάτι που έλειπε μεταξύ των μεγάλων δομικών συστατικών της ζωής», είπε ο Γιοσιχίρο Φουρουκάβα, του Πανεπιστημίου Τοχόκου στην Ιαπωνία, lead author της έρευνας που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences στις 18 Νοεμβρίου. «Η έρευνα παρέχει τα πρώτα απευθείας στοιχεία για ριβόζη στο διάστημα και την άφιξη σακχάρων στη Γη. Τα εξωγήινα σάκχαρα ίσως συνέβαλαν στη σύνθεση RNA στη Γη, οδηγώντας πιθανώς στην εμφάνιση της ζωής».

«Είναι αξιοσημείωτο που ένα μόριο τόσο εύθραυστο όσο η ριβόζη θα μπορούσε να εντοπιστεί σε τόσο αρχαίο υλικό» είπε ο Τζέισον Ντβόρκιν, ένας εκ των συντελεστών της έρευνας στο Goddard Space Flight Center της NASA στο Μέριλαντ. «Αυτά τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην ανάλυσή δειγμάτων από τους πρωτόγονους αστεροειδείς Ryugu και Bennu, που θα επιστραφούν από τα διαστημόπλοια Hayabusa2 της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA και OSIRIS-REx της NASA».

Ένα από τα μεγάλα μυστήρια σχετικά με την προέλευση της ζωής είναι πώς η βιολογία μπορεί να εμφανίστηκε από μη βιολογικές χημικές διαδικασίες. Το DNA είναι ο κώδικας της ζωής, καθώς περιλαμβάνει τις οδηγίες για το πώς δημιουργείται και λειτουργεί ένας ζωντανός οργανισμός. Ωστόσο το RNA επίσης μεταφέρει πληροφορίες, και πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι εξελίχθηκε πρώτο και μετά αντικαταστάθηκε από το DNA- και αυτό επειδή τα μόρια RNA έχουν κάποιες δυνατότητες που το DNA δεν έχει. Το DNA μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα του εαυτού του χωρίς «βοήθεια» από άλλα μόρια, και μπορεί επίσης να αρχίσει ή να επιταχύνει χημικές αντιδράσεις ως καταλύτης. Οι νέες έρευνες παρέχουν κάποια στοιχεία που ενισχύουν τη θεωρία πως μπορεί το RNA να συντόνιζε τον «μηχανισμό» της ζωής πριν το DNA.