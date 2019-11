Η Αθήνα υποψήφια για το βραβείο κορυφαίας τοποθεσίας για κινηματογραφικά γυρίσματα

Υποψήφια για το βραβείο κορυφαίας ευρωπαϊκής τοποθεσίας για κινηματογραφικά γυρίσματα για το 2019, στον διαδικτυακό διαγωνισμό που διοργάνωσε το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κινηματογράφου, είναι η Αθήνα.

Η ελληνική πρωτεύουσα είναι υποψήφια λόγω των γυρισμάτων εδώ της δημοφιλούς βρετανικής τηλεοπτικής σειράς «The Little Drummer Girl» (Η Μικρή Τυμπανίστρια) του βραβευμένου Νοτιοκορεάτη Παρκ Τσαν Γουκ (The Handmaiden, Old Boy, Sympathy for Mr. Vengeance, Lady Vengeance, Stoker) και παραγωγή των Ink Factory και BBC.





Ουκρανία για το «Eva Stories», η Rocca Guidonesca di Rocchettine στην Ιταλία για το «Il Nome della Rosa», το ξενοδοχείο Royal Brussels για το «Les Miserables» και ο πύργος Završje-Piemonte d'Istria στην Κροατία για το «Robin Hood».