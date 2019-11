Μια δήλωση μόδας δεν χρειάζεται πάντα να είναι ηχηρή

Μικρά αλλά δυναμικά ρίσκα και κινήσεις έξω από τα συνηθισμένα, μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύνολο που ξεχωρίζει.

Όπως διερωτάται η ομάδα του In Icons We Trust, για πόσο ακόμα θα ακολουθείτε τις συμβατικές οδούς για να νιώθετε καλοντυμένος και να δηλώνετε την αισθητική σας;

IN ICONS WE TRUST

Μπορείτε να δοκιμάσετε:

· Ένα επιβλητικό παλτό με έντονο γιακά δεν είναι ανάγκη να κουκουλώνει το στιλ σας, αρκεί να ανακαλύψετε τους σωστούς συντρόφους που θα το οδηγήσουν στο αποτέλεσμα που επιθυμείτε. Συνδυάστε το καρό, μάλλινο παλτό σας με ένα κοστούμι με έντονη υφή και στην ίδια χρωματική παλέτα.

· Κινηθείτε έξυπνα και αφήστε το εσωτερικό κομμάτι της εμφάνισής σας σε χαμηλούς τόνους και ουδέτερες συνθήκες. Ένα μαύρο πλεκτό με structured φινίρισμα θα λάμψει μέσα από την ουδετερότητά του, αναδεικνύοντας το κοστούμι σας όπως πρέπει.

· Tα παπούτσια δεν πρέπει να είναι απλά. Ναι μεν ακολουθούν ένα βασικό σχέδιο με κλασική αξία, αλλά το πολυτελές δερμάτινο περίβλημα τούς δίνει την απαραίτητη αίγλη για να σταθούν επάξια σε αυτό το τόσο δυναμικό σύνολο.

· Ίσιες ραφές, στενά και minimal τελειώματα, ήσυχα κοψίματα, και το σύνολο ολοκληρώνεται. Εδώ τον πρώτο λόγο τον παίζουν οι υφές, και φυσικά θα πρέπει να είναι άριστες ποιοτικά, αλλιώς το λουκ θα πάσχει.

· Η εμφάνιση είναι εύκολα πρωινή και απογευματινή, αρκεί να υιοθετήσετε το σωστό ύφος - και γυαλιά ηλίου.

IN ICONS WE TRUST

Μάλλινο παλτό, σακάκι απο μαλλί, πλεκτό ζιβάγκο και μάλλινο παντελόνι Antony Morato, όλα διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Oxford Shoes Church's, διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

Γυαλιά Moncler, διαθέσιμα από το κατάστημα OCCHIO Papavassiliou, Σταδίου 5

IN ICONS WE TRUST

Ακολουθήστε τη σελίδα @hdavlas στο Instagram και κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα