Οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΕ μιλούν στον ΟΗΕ για τη συνεισφορά των θεσμών υγείας στην ειρήνη

Της Ανθής Αγγελοπούλου

​Σε μια σημαντική κλειστή συζήτηση με θέμα «Η συνεισφορά των θεσμών υγείας στην ειρήνη» (Health Institutions as contributors to Peace) την οποία διοργανώνουν εδώ και 5 χρόνια ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), η Κυβέρνηση της Ελβετίας, το Graduate Institute of International & Development Studies και η Peace Building Platform με αφορμή την Εβδομάδα Ειρήνης (Peace Week), παραβρέθηκαν οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ).

Η διοργάνωση αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός και απαρτίζεται από ένα παγκόσμιο δίκτυο κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών, θεσμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανισμών με στόχο τη προώθηση της ειρήνης, της ανοικοδόμησης κρατών και της επίλυσης συγκρούσεων.

Ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), κ. Συμεών Σιδηρόπουλος συνοδευόταν από τον διευθύνοντα σύμβουλος του Ιατρικού Αθηνών Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλο και τα επίτιμα μέλη του ΕΟΠΕ, την ενδοκρινολόγο Δρ. Παρή Ράπτη, τον αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Πειραιώς Δρ. Αθανάσιο Βοζίκη, τον αναπληρωτή καθηγητή Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Δρ. Κυριάκο Σουλιώτη και τη πρόεδρο του Διεπιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΠΕ, κα Ίριδα Ευθυμίου Egleton.

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος ως κεντρικός ομιλητής ανέπτυξε το θέμα “Athens Medical Group’s contribution to peace building through healthcare” μιλώντας για τη συμβολή της ιατρικής των Αθηνών στην οικοδόμηση της ειρήνης μέσω της υγειονομικής περίθαλψης ενώ, η Δρ. Παρή Ράπτη στην ομιλία της με τίτλο “Women Scientists as contributors in peace building through healthcare – the example of Marie Curie” μίλησε για τη συνεισφορά των γυναικών στην επιστήμη και την οικοδόμηση της ειρήνης φέρνοντας ως παράδειγμα τη Marie Curie.

Ο Δρ. Αθανάσιος Βοζίκης ανέπτυξε το θέμα με τίτλο “The role of the W.H.O. in international peace building” αναλύοντας ουσιαστικά το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η ΟΗΕ διεθνώς ως προς την οικοδόμηση της ειρήνης στον κόσμο. Ο Δρ. Κυριάκος Σουλιώτης παρέθεσε ομιλία με τίτλο “Promoting Democracy through Health Institutions” μίλησε για την προώθηση της δημοκρατίας μέσω των ιδρυμάτων υγείας και πως αυτά συμβάλλουν παγκοσμίως στην οικοδόμηση μιας καλύτερης ζωής και τέλος, η κα Ίρις Ευθυμίου – Έγκλετον στο θέμα “Peace building through Health, and humanitarian objectives” ανέπτυξε το πώς μπορεί να οικοδομηθεί η έννοια της ειρήνης μέσω της Υγείας και των ανθρωπιστικών στόχων που έχει τόσο μεγάλη ανάγκη σήμερα ο πλανήτης μας.

Οι ομιλητές τόνισαν κατά την επιστροφή τους από την Εβδομάδα Ειρήνης (Peace Week) το πόσο σημαντική είναι η παρουσία της χώρας μας στον ΟΗΕ καθώς και τη συστηματική και απολύτως ενεργή συμμετοχή του ΕΟΠΕ ο οποίος σημειωτέον, έχει και Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) ενώ, είναι συνδεδεμένος οργανισμός με το τμήμα Παγκόσμιας Επικοινωνίας του ΟΗΕ (DGC) και το πιο σημαντικό, αποτελεί μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΟΗΕ. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο ΕΟΠΕ είναι ο μοναδικός οργανισμός από την Ελλάδα (United Nations Academic Impact) που έχει τέτοια διασύνδεση με τον ΟΗΕ ενώ, αποτελεί και μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Πολιτικής Επιστήμης (IPSA).