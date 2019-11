Έκθεση κοστουμιών από ανακυκλώσιμα υλικά, με θέμα την Όπερα

Το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου 2019 η Κάρμεν, η Μαντάμ Μπατερφλάι, η Αΐντα, η Παρθένα της Ορλεάνης αναμείχθηκαν με Βαλκυρίες, «Drama Queens», Νυχτερίδες και Δαίμονες και μαζί με άλλες 50 ηρωίδες βγαλμένες από όπερες, αλλά και με φιλόμουσα ζευγάρια, παρέλασαν στον Κήπο του Αλέξανδρου, στην 5η κατά σειρά «Νέα Παραλία - Νέα Πασαρέλα, Μόνο Ανακύκλωση» με θέμα την Όπερα, που οργάνωσε ο Σύλλογος «Φίλοι Νέας Παραλίας».





Η έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και χορηγοί της είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α., η SARAH LAWRENCE και οι Make up concepts academy by marianna vlasidou, mob salons: z2zoidihairsalon, Pola & art, Hair Affair by Mitsas και Stefanos Aggelidis hairsalon.

Η «Νέα Παραλία - Νέα Πασαρέλα», μια επίδειξη μόδας που πραγματοποιείται κάθε φθινόπωρο εδώ και πέντε χρόνια, είναι μια από τις πιο δημοφιλείς δράσεις του Συλλόγου «Φίλοι Νέας Παραλίας».





PHOTO: PARIS PARISIS PHOTOGRAPHY/PARIS PARISIS GRAPHIC DESIGNER P

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, κτήριο Μ2, φουαγιέ20-30 ΝοεμβρίουΔευτέρα - Σάββατο 10:00-18:00Είσοδος ελεύθερη

Οργανωμένες ξεναγήσεις μαθητών σχολείων: Δευτέρα - Παρασκευή, πρωινά

Ξενάγηση από τους δημιουργούς: Κυριακή 24 Νοεμβρίου, ώρες 11:00-14:00

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972057734

