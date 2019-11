Το βασικό κοστούμι κάθε γκαρνταρόμπας

Ένα βασικό χρώμα που ταιριάζει σε κάθε ώρα της ημέρας, περίσταση και εποχή, είναι το μπλε.

Με αυτό το μεγάλο εύρος, όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, τα περιθώρια για πειραματισμό είναι ανεξάντλητα.

Γι’ αυτό άλλωστε, λένε πως αν κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει το πρώτο του καλό κοστούμι, ξεκινά με ένα μπλε.

Ξεκινήστε λοιπόν με ένα καλοραμμένο κομμάτι και χτίστε ανάλογα με την προσωπικότητα και την περίσταση:

· Η κλασική επιλογή του λευκού πουκαμίσου θα σας βγάλει ασπροπρόσωπους σε κάθε επίσημη περίσταση. Δοκιμάστε το με μία ποσέτ σε λευκό.

· Φέτος ποντάρουμε στο μπλε για τα καλύτερα chalk patterned pinstripe σακάκια, όπως αυτό εδώ. Μην εστιάζετε στην αυστηρότητα του υφάσματος, παίξτε γύρω από αυτήν με αξιοσημείωτες λεπτομέρειες.

· Δοκιμάστε την επιλογή ενός slim ζιβάγκο σε μαύρο χρώμα. Ταιριάζει πολύ με το μπλε και, αν θέλετε, συνδυάστε το με το χρώμα των παπουτσιών σας.

· Ρισκάροντας με μία ιδιαίτερη απόχρωση στις κάλτσες σας, προσθέτετε πόντους προσωπικού στιλ. Μην τις φοβάστε, ακόμη και σε κόκκινο είναι σωστές.

· Το ρεβέρ της φωτογραφίας λέγεται turn-up και δίνει ένα καινούργιο στίγμα στα κλασικά σχέδια, κολακεύοντας παράλληλα τα loafers σας.

· Oι semi-canvas και unconstructed κατασκευές χωρίς φόδρα ή βάτες επιτρέπουν στο σώμα να κινείται και να αναπνέει ελεύθερα, κάτι πολύ βασικό στις επιλογές που οφείλουν να μας συνοδεύουν χαλαρά και με άνεση.

Σακάκι από μαλλί, ζιβάγκο και παντελόνι από μαλλί Μade Τo Μeasure Capsule συλλογή HDxVARDAS. Διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας από το Vardas.

Ρολόι Big Pilot Perpetual Calendar ed. Rodeo Drive, διαθέσιμο στο www.iwc.com.

Loafers Kalogirou. Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου. Γυαλιά οράσεως Persol, Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

