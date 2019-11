Τα νέα ήθη του παλιού, καλού αμερικάνικου στιλ

Μία από τις τάσεις που έρχεται και ξανάρχεται, με νέες προτάσεις κάθε φορά και δίχως να κουράζει, είναι το κολεγιακό στιλ.

Πρόκειται για ένα στιλ το οποίο φέρνει όλα τα κομμάτια ενός αρχετυπικού, καλοντυμένου preppy σε μία μελωδική συνύπαρξη με τα ενήλικα στοιχεία.

Αυτά ακριβώς τα ενήλικα στοιχεία είναι που το βγάζουν από τα σχολικά γήπεδα και το βάζουν σε αίθουσες συσκέψεων και σε επαγγελματικές συναντήσεις.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, το λουκ αυτό ξεχωρίζει για τους εξής λόγους:

· Για τη σημασία του να φοράει κανείς τζιν και μάλιστα καλό τζιν, σχεδόν tailor made, συνδυασμένο με σακάκι.

· Συνδυάζεται με σακάκι το οποίο δίνει την αίσθηση της φθοράς, όπως τα αγαπημένα κομμάτια που δεν βγάζεις ποτέ από πάνω σου. Το συγκεκριμένο σακάκι θα πρέπει να μπαίνει σαν γάντι.

· Η μαρινιέρα έχει διάφορες εκδοχές, είτε σε χειμωνιάτικη έκδοση, είτε με γήινα χρώματα στη ρίγα. Η συγκεκριμένη ακροβατεί περίτεχνα και στα όρια του athleisure.

· Το συγκεκριμένο λουκ επιτρέπει πειραματισμούς με αξεσουάρ έντονου χαρακτήρα και άποψης, όπως ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως με δυνατή προσωπικότητα.

· Είναι ίσως ο μοναδικός καμβάς για να μπορέσει κανείς να φορέσει αθλητικά παπούτσια στη δουλειά. Τα sneakers εδώ εναρμονίζονται απόλυτα.

Κοτλέ σακάκι και πουλόβερ Antony Morato, τζιν παντελόνι U.S Polo Assn και sneakers Diadora. Διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Γυαλιά οράσεως Prada. Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

