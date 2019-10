Brexit: Χιλιάδες στο κέντρο του Λονδίνου στην πορεία υπέρ της παραμονής

Χιλιάδες Βρετανοί συμμετέχουν σε πορεία στο κέντρο του Λονδίνου, η οποία θα καταλήξει έξω από το κτίριο της Βουλής. Ζητούν να δοθεί ο λόγος και πάλι στους πολίτες με ένα νέο δημοψήφισμα.

Πολλοί κρατούν στα χέρια τους σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πλακάτ με συνθήματα, όπως Let us decide (Αφήστε εμάς να αποφασίσουμε) ή Remain= no more pain (Παραμονή= όχι άλλος πόνος). Πολιτικοί, αθλητές, σελέμπριτις, που τάσσονται υπέρ της παραμονής στη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δώσει το «παρών».

Ωστόσο οι περισσότεροι είναι απλοί πολίτες, που θεωρούν ότι μία έξοδος από την κοινότητα συνιστά πλήγμα για τις προοπτικές της χώρας τους και των ίδιων.

Μεταξύ αυτών και ο 63χρονος Σάιμον Γκόσντεν από το Έσεξ, που δηλώνει στο BBC ότι δεν χάνει ποτέ αγώνες ράγκπι της Αγγλίας, αλλά σήμερα δεν είχε άλλη επιλογή από το να συμμετέχει σε μία πορεία κρίσιμη για το μέλλον του.

