Η κομψότητα σε τρία εύκολα κομμάτια

Σε κάθε ανδρική ντουλάπα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τις ημέρες που δεν είστε υποχρεωμένοι να «περιοριστείτε» σε ένα κοστούμι, βρίσκεστε μπροστά στο χάος των άπειρων επιλογών.

Η ομάδα του In Icons We Trust σας βοηθά να βγείτε από το αδιέξοδο, καθοδηγώντας σας με τρία απλά βήματα ώστε να είστε πάντα καλοντυμένοι, ακόμη και τις ημέρες που δεν το έχετε σκεφτεί καν.

IN ICONS WE TRUST

Κανόνας πρώτος, διαλέξτε έναν χρωματικό συνδυασμό με τρία συμπληρωματικά στοιχεία. Παράδειγμα, το μαύρο με το λευκό και το μπεζ, ή το μπλε με το γκρι και το λευκό, κ.ο.κ.

Δώστε ισορροπία ανάμεσα στο πάνω και το κάτω μέρος της εμφάνισής σας, επιλέγοντας να επενδύσετε το τζάκετ και τα παπούτσια σας με το πιο σκούρο στοιχείο της εμφάνισης.

Επενδύστε σε μία μαλακή ζακέτα σε κόψιμο bomber. Στέκεται επάξια στη θέση τόσο του μπουφάν (που ακόμη είναι νωρίς να φορέσετε), όσο και του σακακιού ή της ζακέτας, με την ίδια χάρη και μία ενδιαφέρουσα, cozy διάθεση.

Τα πρώτα κρύα ήρθαν, αλλά ο ήλιος είναι ακόμη λαμπερός. Επιλέξτε ένα στοιχείο σε λευκό, όπως αυτό το πλεκτό ζιβάγκο, για να φωτίσετε όλο το λουκ.

Ένα καρό παντελόνι, όταν συναντήσει δετά παπούτσια ή loafers γίνεται επίσημο, κι όταν ταιριάξει με sneakers αποκτά μία σοφιστικέ προσέγγιση στο American preppy.

IN ICONS WE TRUST

Βαμβακερό μπόμπερ, μάλλινο ζιβάγκο και παντελόνι από μαλλί όλα Antony Morato. Διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

Sneakers Diadora. Διαθέσιμα από τη Shop & Trade.

IN ICONS WE TRUST

