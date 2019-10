Οι ιδιαίτερες υφές του φετινού χειμώνα

Η ανδρική μόδα έχει κάνει μία μεγάλη στροφή, με το βλέμμα στη δεκαετία του 1980 και με μία ιδιαίτερη προτίμηση σε σταθερά αλλά μαλακά υφάσματα, τα οποία ζεσταίνουν χωρίς να πνίγουν, είναι μουντά χωρίς να καταθλίβουν και δίνουν χώρο για μικρές, χρωματικές αναρχίες.

Οι νέοι στιλιστικοί κανόνες, όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, έρχονται να επιβάλουν την ιδιαίτερη αισθητική της φετινής σεζόν.

IN ICONS WE TRUST

Ξεκινώντας ανάποδα, από τις κάλτσες, μια μικρή «πονηριά» μπορεί να ανατρέψει νατρέπει τη σοβαρότητα του συνόλου με τρόπο γλυκό κι ευφυή.

Οι υφές είναι μαλακές και ζεστές, προσφέροντας την αίσθηση ότι μπορεί κανείς να χαθεί μέσα σε αυτές, με αυτά τα νέα υφάσματα να ντύνουν τη ζωή στο γραφείο. Φεύγοντας από την παράδοση των σκληρών γραμμών, τα μαλακά μάλλινα κομμάτια της σεζόν δίνουν μία άλλη κομψότητα.

Μην παραμελείτε τη σημασία της γραβάτας που συνδυάζεται με τη σωστή ποσέτ. Οι μικροί γιακάδες της εποχής δίνουν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στη γραβάτα.

Μία σημαντική σημείωση: μπορεί οι υφές του λουκ να είναι μαλακές, οι γραμμές του όμως είναι ξεκάθαρες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα στοιχεία εκείνα που οφείλουν να είναι ταιριαστά με άψογο τρόπο.

IN ICONS WE TRUST

Σακάκι από μαλλί, βαμβακερό πουκάμισο και παντελόνι από μαλλί και βαμβάκι και πλεκτή pichette όλα Tommy Hilfiger. Διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Brogues από καστόρι Fratelli Rossetti. Διαθέσιμα από τα καταστήματα Καλογήρου.

IN ICONS WE TRUST

Ακολουθήστε τη σελίδα @hdavlas στο Instagram και κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα