Ιστορίες ανθεκτικότητας: Γυναικείες φωνές της Μέσης Ανατολής

To έργο των σύγχρονων γυναικών καλλιτεχνών της Μέσης Ανατολής παρουσιάζεται σε έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας της Christiana Jabara, επιμελήτριας και ιδρύτριας της μη κερδοσκοπικής ένωσης με έδρα το Λίβανο «Female Artists of the Middle East» (FAME) και της Dona Barakat, πρέσβειρας του Λιβάνου στην Αθήνα.

Η έκθεση διοργανώνεται από τις 18 έως τις 21 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, στην Κηφισιά.

Το εύρος των έργων της έκθεσης καλύπτει όλα τα είδη τέχνης: τη ζωγραφική, το κέντημα, το φιλμ, τη γλυπτική και τη φωτογραφία. Τα έργα να αντλούν τη θεματολογία τους από το φύλο, τη γυναικεία χειραφέτηση, τη μετανάστευση και τον πόλεμο.

Οι καλλιτέχνιδες, αρνούμενες στερεότυπα και περιορισμούς, εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους για τη Μέση Ανατολή από μία απελευθερωμένη, θηλυκή σκοπιά, η οποία αποτελεί και τη δύναμή τους.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πολλές από αυτές αναδύονται από μέρη που έχουν βιώσει συγκρούσεις με τις ετικέτες της πολιτικής, της θρησκείας, της φυλής και του φύλου τους και επιδιώκουν να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους μέσα από την τέχνη.

Κάθε καλλιτέχνιδα που έχει επιλεγεί, αρνούμενη να ακολουθήσει τη συνηθισμένη πεπατημένη, παρουσιάζει με το δικό της μοναδικό και ποιητικό τρόπο, έργα εντυπωσιακά όμορφα που λένε τη ιστορία της κι αποκαλύπτουν την προοπτική της, κάνοντας το αόρατο ορατό και ξαναγράφοντας την ιστορία από την αρχή.

Η έκθεση επιχειρεί να απαντήσει σε επιμέρους ερωτήματα:

Πώς διαμορφώνεται η ταυτότητα από τα συνεχώς μεταβαλλόμενα μοτίβα μετανάστευσης και εκτοπισμού που μαστίζουν ολοένα και πιο συχνά τους πληθυσμούς της Μέσης Ανατολής;

Είναι το ταξίδι μια επιλεγμένη ελευθερία ή μια πράξη επιβίωσης για αυτές τις καλλιτέχνιδες;

Οι καλλιτέχνιδες της έκθεσης προσαρμόζονται και αλλάζουν επηρεασμένες από το νέο περιβάλλον και πολιτισμό ή ενσωματώνουν το δικό τους σε αυτό, ώστε να συνυπάρχει στα έργα τέχνης που δημιουργούν;

Πώς μπορούν οι καλλιτέχνες να προκαλέσουν τις ήδη υπάρχουσες έννοιες της ταυτότητας ως πράξη αντίστασης; Πώς γίνεται κάποιος αυτό που είναι;

Μέσω των έργων τους οι καλλιτέχνιδες προσκαλούν τον θεατή να εξετάσει όλες τις νέες προοπτικές στον τρόπο που βλέπουν και βιώνουν αυτό το κοινωνικοπολιτικό κλίμα. Εξετάζουν πώς μπορούμε να κερδίσουμε από τις ιστορίες τους, να τις μοιραστούμε με τον υπόλοιπο κόσμο και να αλλάξουμε τα υπάρχοντα στερεότυπα της ταυτότητας της Μέσης Ανατολής.