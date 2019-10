Από την έντυπη έκδοση

Της Κατερίνας Τζωρτζινάκη

ktzor@naftemporiki.gr

Το «Οργισμένο είδωλο» είναι οργισμένο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αλλά αυτό δεν είναι είδηση.

Ο οσκαρικός ηθοποιός πριν από τις κάλπες του 2016 «στόλιζε» τον ρεπουμπλικανό μεγιστάνα. Δεν παύει, όπου κι αν μιλήσει, να καταφέρεται εναντίον του, παρουσιάζοντας δε τα θεατρικά βραβεία Tony τον Ιούνιο του 2018 το απογείωσε σε ζωντανή μετάδοση.

Χθες, «Ο Ταξιτζής» δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ένα βίντεο με τον πρόεδρο και την κόρη του, από τα εγκαίνια του Trump Tower στην Τουρκία, γράφοντας: «Ας το πω δυνατά και καθαρά: Ο Τραμπ πουλάει τις ζωές των Κούρδων για ένα @@@ ξενοδοχείο!».

Τι καταλαβαίνουμε απ’ αυτό; «Ο Νονός ΙΙ» διαβάζει Washington Post. Όπως αναφέρει η εφημερίδα στις 7/10, ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στον Στίβεν Μπάνον τον Δεκέμβριο του 2015 «έχω μία μικρή σύγκρουση συμφερόντων, γιατί έχω ένα σημαντικό, σημαντικό κτήριο στην Κωνσταντινούπολη και πρόκειται για μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση. Είναι οι Πύργοι Τραμπ και είναι δύο πύργοι αντί για έναν, όχι ένας, όπως συνήθως, αλλά δύο».

Ο Μπάνον τον ρώτησε για το πώς θα καθησυχάσει τις ανησυχίες για τη σύγκρουση συμφερόντων. Η εύκολη απάντηση θα ήταν «κάνω πίσω, πριν πάω στον Λευκό Οίκο». Αντ’ αυτού, έδωσε άλλη μία αόριστη απάντηση, καθώς δεν κόπτεται να προσποιηθεί τον ενάρετο. Κατανοεί ότι η υποκρισία είναι αυτό που εξευτελίζει τους πολιτικούς στα μάτια των ψηφοφόρων και στέκεται μπροστά τους δυνατός. Σαν τους πύργους του στην Κωνσταντινούπολη. Όταν είχαν εγκαινιαστεί το 2012, η κόρη του είχε ευχαριστήσει δημοσίως τον τότε Τούρκο πρωθυπουργό, νυν πρόεδρο, για την παρουσία του.

Αυτή η φιλία, αναφέρει η Washington Post, είχε την κορυφαία στιγμή της, όταν ο Τραμπ έδωσε το πράσινο φως για την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία.

Έχει και άλλους φίλους στην Ουάσιγκτον η Τουρκία. Από τον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας, που εργαζόταν το 2016 για την τουρκική κυβέρνηση, μέχρι τον πρώην αρχηγό των Αμερικανικών Δυνάμεων στην Ευρώπη, στρατηγό Τζέιμς Τζόουνς, πρόεδρο σήμερα του American-Turkish Council. Έχει κι άλλους φίλους η Τουρκία, αλλά κυρίως έχει για τις ΗΠΑ στρατηγική αξία. Οι μπίζνες που ανασύρουν τα αμερικανικά δημοσιεύματα (ενδεικτικό κι αυτό στο ΝΒC «Donald Trump’s longtime business connections in Turkey back in the spotlight») είναι απόπειρα να ερμηνεύσουν λογικά τα προβληματικά.