Εργαλείο της Google για τη μέτρηση των ρύπων και της μόλυνσης σε ευρωπαϊκές πόλεις

Διαθέσιμο στην Ευρώπη γίνεται ένα εργαλείο που παρείχε η Google στις ΗΠΑ για την μέτρηση των επιπέδων μόλυνσης και ρύπων σε πόλεις.

Όπως αναφέρει το BBC, συνδυάζει δεδομένα για τα κτίρια και τα μέσα μεταφοράς από το Google Maps με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τους ρύπους. Η εταιρεία θα προσφέρει αρχικά το εν λόγω εργαλείο στο Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ, το Γουλβερχάμπτον, το Κόβεντρι, το Δουβλίνο και την Κοπεγχάγη. Στα σχέδια της Google είναι η διάθεσή του σε περισσότερες πόλεις, σε άλλες ηπείρους τις επερχόμενες εβδομάδες, και κάθε πόλη μπορεί να μπει στο πρόγραμμα μέσω online φόρμας.

Το Environmental Insights Explorer (EIE) παρέχει δεδομένα σε τέσσερις κατηγορίες: Ρύποι κτιρίων, μέσων μεταφοράς, γενικοί ρύποι και δυνατότητες ηλιακής ενέργειας. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις πόλεις να δουν τι αλλαγές μπορούν να κάνουν για τη μείωση των ρύπων, όπως για παράδειγμα η δημιουργία περισσότερων γραμμών για ποδηλάτες ή η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε κτίρια.

Στο πλαίσιο ενός ξεχωριστού προγράμματος, του Air View, αυτοκίνητα του Google Street View μετρούν τη μόλυνση στον αέρα καθώς κινούνται σε πόλεις, μεταξύ των οποίων το Λονδίνο και η Κοπεγχάγη. Τα δεδομένα αυτά θα διαμοιράζονται επίσης μέσω του ΕΙΕ.

Η Αμάντα Άιχελ, εκτελεστική διευθύντρια του οργανισμού Global Covenant of Mayors for Climate and Energy, δήλωσε πως το ΕΙΕ μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασης σε πόλεις και την παρακολούθηση της προόδου τους ως προς τους στόχους σχετικά με την κλιματική αλλαγή.