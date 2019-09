Στη 16χρονη Γκρέτα το εναλλακτικό Νόμπελ

Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι ένα από τα τέσσερα πρόσωπα που θα τιμηθούν φέτος με το βραβείο Right Livelihood Award, που είναι γνωστό και ως εναλλακτικό βραβείο Νόμπελ της Σουηδίας.

Η 16χρονη που βρέθηκε και στην Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το Κλίμα, στη Νέα Υόρκη, βραβεύεται για τα «εμπνευσμένα και ισχυρά πολιτικά αιτήματα για επείγουσα δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, στη βάση επιστημονικών δεδομένων», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός Right Livelihood Foundation said in a statement.

Σε μία συναισθηματικά φορτισμένη, οργισμένη ομιλία από το βήμα του ΟΗΕ, η 16χρονη Σουηδή κατηγόρησε τους ηγέτες ότι έκλεψαν τα όνειρά της «με τα κούφια λόγια»τους. «Όλα είναι λάθος. Δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ, αλλά στο σχολείο, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Όλοι όμως βασίζεστε σε μας τους νέους για να αντλήσετε ελπίδα. Πώς τολμάτε;» είπε χαρακτηριστικά, για να αποσπάσει στη συνέχεια ειρωνικά σχόλια από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Αντιδρώντας στο σαρκαστικό διαδικτυακό σχόλιο του Αμερικανού προέδρου η 16χρονη ακτιβίστρια άλλαξε τη λεζάντα που συνοδεύει το προφίλ της στο Twitter, αντιγράφοντας την περιγραφή του Τραμπ για την ίδια: «Ένα πολύ χαρούμενο κορίτσι, που προσβλέπει σε ένα λαμπρό, υπέροχο μέλλον».

