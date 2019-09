Τι σημαίνει η δικαστική νίκη της Google για το «δικαίωμα στη λήθη»

Το κορυφαίο δικαστήριο της Ευρώπης αποφάνθηκε πως η Google δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το αποκαλούμενο «δικαίωμα στη λήθη» σε παγκόσμιο επίπεδο: Αυτό σημαίνει πως η εταιρεία οφείλει να αφαιρεί links από τα αποτελέσματα αναζητήσεων στη μηχανή αναζήτησής της μόνο στην Ευρώπη και όχι αλλού, ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος.

Η απόφαση αυτή αποτελεί το αποκορύφωμα μιας αντιπαράθεσης μεταξύ της Google και μιας γαλλικής αρχής για θέματα ιδιωτικότητας: Το 2015 η CNIL είχε απαιτήσει από την εταιρεία να αφαιρέσει από τις λίστες των αποτελεσμάτων αναζήτησης links σε σελίδες που περιελάμβαναν επιβλαβείς ή ψευδείς πληροφορίες σχετικά με κάποιο άτομο. Την επόμενη χρονιά η εταιρεία εμφάνισε μια λειτουργία geoblocking που εμπόδιζε τους Ευρωπαίους χρήστες να δουν τα εν λόγω links. Ωστόσο η Google δεν δέχτηκε να «κόβει» τα αποτελέσματα αυτά για χρήστες σε άλλα μέρη του κόσμου, και αμφισβήτησε πρόστιμο 100.000 ευρώ που επιχείρησε να επιβάλει η CNIL.

Η Google είχε πάει την υπόθεση στο γαλλικό Συμβούλιο της Επικρατείας, που ζήτησε τη συνδρομή του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει το BBC, στο κείμενο της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται πως «δεν υπάρχει υποχρέωση στο πλαίσιο του νόμου της ΕΕ για τον διαχειριστή μιας μηχανής αναζήτησης που αποδέχεται ένα αίτημα για de-referencing...να υλοποιήσει αυτό το de-referencing σε όλες τις εκδόσεις της μηχανής αναζήτησής του...ωστόσο ο νόμος της ΕΕ επιτάσσει ο διαχειριστής μιας μηχανής αναζήτησης να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους de-referencing στις εκδόσεις της μηχανής αναζήτησής του που αντιστοιχούν σε όλες τις χώρες- μέλη της ΕΕ».

Η θέση της Google ήταν πως θα μπορούσε να γίνει κατάχρηση της υποχρέωσης αυτής από απολυταρχικές κυβερνήσεις που επιδιώκουν να συγκαλύψουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εάν επιβαλλόταν η εφαρμογή του μέτρου και εκτός της Ευρώπης.

«Από το 2014 εργαζόμαστε σκληρά για να εφαρμόσουμε το δικαίωμα στη λήθη στην Ευρώπη και να επιτύχουμε μια λογική ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των ανθρώπων στην πρόσβαση σε πληροφορίες και στην ιδιωτικότητα» ανέφερε η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου. «Είναι καλό που το δικαστήριο δέχτηκε τα επιχειρήματά μας».

Τη θέση της Google υποστήριζαν η Microsoft, το Wikimedia Foundation, η Reporters Committee for Freedom of the Press κ.α.

Όπως σημειώνει το BBC, η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς, εάν το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο, θα μπορούσε να είχε θεωρηθεί ως μια ευρωπαϊκή απόπειρα επιβολής κανόνων σε αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας πέρα από τα σύνορα της ΕΕ.

Το δικαστήριο έβγαλε και μια σχετική δεύτερη απόφαση, σύμφωνα με την οποία τα links δεν πρέπει αυτόματα να αφαιρούνται απλά και μόνο επειδή περιέχουν πληροφορίες για τη σεξουαλική ζωή κάποιου προσώπου ή κάποια καταδίκη: Αντ'αυτού, θα έπρεπε να διατηρούνται εάν είναι «αυστηρά απαραίτητο» για να προστατεύονται τα δικαιώματα των πολιτών ως προς την ελευθερία της πληροφόρησης. Παρόλα αυτά, επισημάνθηκε πως θα έπρεπε να εφαρμόζονται αυστηρά κριτήρια σε τέτοιες περιπτώσεις και ότι αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να κατεβαίνουν πιο χαμηλά στη λίστα με το πέρασμα του χρόνου.