Βραβεία Emmy: Θρίαμβος για «Game of Thrones», «Chernobyl» και «Fleabag»

Η αμερικανική σειρά φαντασίας «Game of Thrones», που ολοκληρώθηκε φέτος, και το πολυσυζητημένο «Chernobyl» -για την τραγωδία στο σοβιετικό πυρηνικό εργοστάσιο, κυριάρχησαν στα 71α τηλεοπτικά βραβεία Emmy, που απονεμήθηκαν την Κυριακή στο Λος Άντζελες.

Με δώδεκα συνολικές νίκες, το «Game of Thrones» στέφθηκε ο απόλυτος βασιλιάς των φετινών βραβείων Emmy, κερδίζοντας και το βραβείο Καλύτερου Δράματος αλλά και το Βραβείο Emmy Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Πίτερ Ντίκλαντζ.

Έχασε, ωστόσο, σε πολλές άλλες κατηγορίες, εκεί όπου θριάμβευσε το «Ozark» με νίκες στον Β΄ Γυναικείο Ρόλο και τη Σκηνοθεσία Δραματικής Σειράς, το «Killing Eve» με τη νίκη έκπληξη της Τζόντι Κόμερ (και όχι της Σάντρα Ο) και το «Pose» με τη νίκη του Μπίλι Πόρτερ στον Α΄ Ανδρικό Ρόλο.

Η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ ήταν η μεγάλη νικήτρια της απονομής -το «Fleabag», η σειρά για την απελπισμένη εργένισσα που ζει στο Λονδίνο, κέρδισε Emmy στην κατηγορία της καλύτερης κωμικής σειράς, ενώ η Γουόλερ-Μπριτζ αναδείχτηκε καλύτερη ηθοποιός σε κωμωδία.



Οι νίκες ήταν απρόβλεπτες καθώς η Γουόλερ-Μπριτζ άφησε πίσω την οκτώ φορές βραβευμένη Τζούλια Λούις-Ντρέιφους, η οποία είχε κερδίσει στην κατηγορία της καλύτερης ηθοποιού τις έξι προηγούμενες σεζόν για την σειρά «Veep».

Η 34χρονη Βρετανίδα ηθοποιός και σεναριογράφος υπογράφει και τα επεισόδια της πρώτης σεζόν μιας άλλης βραβευμένης με Emmy σειράς, της δραματικής «Killing Eve», της οποίας εξακολουθεί να είναι παραγωγός, ενώ της έχει ζητηθεί να βελτιώσει το σενάριο της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ, από τον ίδιο τον πρωταγωνιστή των ταινιών, Ντάνιελ Κρεγκ.



Στο «Fleabag», τη θετή μητέρα της Γουόλερ-Μπριτζ υποδύεται η Ολίβια Κόλμαν -βραβευμένη με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Η Ευνοούμενη».

Τα βραβεία στις σημαντικότερες κατηγορίες

Δραματική Σειρά

Game of Thrones



Κωμική Σειρά

Fleabag

Μίνι Σειρά

Chernobyl



Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)



Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Μπίλι Πόρτερ (Pose)



Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία

Φίμπι Γουόλερ – Μπριτζ (Fleabag)



Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία

Μπιλ Χέιντερ (Barry)

Α΄ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Μισέλ Γουίλιαμς (Fosse/Verdon)



Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Τζάρελ Τζερόμ (When they See Us)



Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Δράμα

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)



Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δράμα

Πίτερ Ντίνκλατζ (Game of Thrones)



Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμωδία

Άλεξ Μπόρσταϊν (The Marvelous Mrs. Maisel)



Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμωδία

Τόνι Σαλούμπ (The Marvelous Mrs. Maisel)



Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Πατρίσια Αρκέτ (The Act)



Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Μπεν Γουίσο (Α Very English Scandal)

Σκηνοθεσία σε Δράμα

Τζέισον Μπείτμαν (Ozark – Επεισόδιο Reparations)



Σκηνοθεσία σε Κωμωδία

Χάρι Μπράντμπιρ (Fleabag – Επεισόδιο 1)



Σκηνοθεσία σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Γιόχαν Ρενκ (Chernobyl)



Σενάριο σε Δράμα

Τζέσε Αρμστρονγκ (Succession – Επεισόδιο Nobody is Ever Missing)



Σενάριο σε Κωμωδία

Φίμπι Γουόλτερ Μπριτζ (Fleabag – Επεισόδιο 1)



Σενάριο σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Γκρεγκ Μέιζιν (Chernobyl)

