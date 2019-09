Πέθανε ο Ric Ocasek, τραγουδιστής του συγκροτήματος Cars

Ο Ric Ocasek, τραγουδιστής του συγκροτήματος Cars, πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε πως ο καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, την Κυριακή το βράδυ.





Το 1988 οι Cars διαλύθηκαν και ο Ocasek επικεντρώθηκε σε σόλο καριέρα. Ηχογράφησε μόνος του επτά σόλο άλμπουμ ενώ έγινε και παραγωγός σε δίσκους άλλων μουσικών. Οι Cars αγαπήθηκαν για μεγάλες επιτυχίες μέσα στις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όπως το «You might think», το «Just What I Needed» και το «Shake It Up».





Το 1970, ο Ocasek και ο Orr μετακόμισαν στη Βοστόνη, συνάντησαν τον κιθαρίστα Elliot Easton και σχημάτισαν το συγκρότημα Cap'n Swing. Το συγκρότημα αυτό θα υποστεί αργότερα κάποιες διαδοχικές αλλαγές στα μέλη του και το όνομα άλλαξε σε Cars.