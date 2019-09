Οι αποστολές συσκευών Internet of Things θα ξεπεράσουν σύντομα εκείνες των smartphones

Τα στοιχεία της ABI Research δείχνουν ότι μέχρι το 2024, οι αποστολές συσκευών με συνδεσιμότητα Bluetooth που ανήκουν στην ευρύτερη οικογένεια του Internet of Things θα καταφέρουν να ξεπεράσουν εκείνες των smartphones.

Αναμφίβολα, αυτό είναι ένα εξαιρετικά αξιοσημείωτο εύρημα, καθώς η κατηγορία των smartphones αποτελεί έναν τεχνολογικό τομέα με πολύ μεγάλη δυναμική και κεντρίζει σταθερά το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα η ABI Research έρχονται να ταράξουν τα νερά της τεχνολογικής αγοράς και παράλληλα να πιστοποιήσουν το γεγονός ότι το Internet of Things είναι ένα από τα βασικά συστατικά του τεχνολογικού μας μέλλοντος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ABI Research, οι συσκευές Internet of Things κατά τη διάρκεια του 2018 καταλάμβαναν ποσοστό 13% στο μερίδιο αγοράς των Bluetooth συσκευών και ποσοστό 10% στο μερίδιο αγοράς των Wi-Fi συσκευών. Μέχρι το τέλος του 2024, οι προβλέψεις θέλουν τα ποσοστά αυτά να γίνονται 31% και 27% αντίστοιχα. Δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς ότι τα smartphones θα χάσουν το ομολογουμένως μεγάλο μερίδιο της αγοράς που κατέχουν στις αποστολές συσκευών με Bluetooth και δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi.

To ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι για πρώτη φορά, εντός του 2024, η ABI Research αναμένει να δει τις συσκευές του Internet of Things να ξεπερνούν σε αποστολές στην αγορά τα smartphones. Ένα από τα βασικά συστατικά της ανόδου του Internet of Things είναι οι υπηρεσίες εντοπισμού και άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική θέση. Οι ποικίλοι αισθητήρες και οι συσκευές που επικοινωνούν με αυτούς είναι κομβικά στοιχεία που οδηγούν αυτήν ακριβώς την ανάπτυξη που θα χαρακτηρίσει τα επόμενα έτη.

Ανεπτυγμένες υπηρεσίες εντοπισμού μέσω wearables, smartwatches και άλλες συσκευές εκτιμάται ότι θα εμφανιστούν στις μελλοντικές προτάσεις των κατασκευαστών σε συνδυασμό με τις επόμενες γενιές Bluetooth, καθώς και των νέων υλοποιήσεων του Wi-Fi.