B.B. King: 94 χρόνια από τη γέννηση του «βασιλιά της μπλουζ»

Με ένα βίντεο - doodle υπό τους ήχους του «The thrill is gone», η Google τιμά σήμερα τον διάσημο Αμερικανό μπλουζ κιθαρίστα και τραγουδοποιό, ο οποίος απεβίωσε στις 14 Μαΐου 2015 στο Λας Βέγκας, σε ηλικία 90 ετών.

EPA/FRANK MAY

Ο Ρίλεϊ Μπι Κινγκ γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου του 1925. Ξεκίνησε να ηχογραφεί δίσκους το 1949 στην εταιρεία «RPM Records», στο Λος Άντζελες. Πολλές από τις πρώτες δουλειές του ηχογραφήθηκαν από τον Σαμ Φίλιπς, ο οποίος αργότερα ίδρυσε την «Sun Records» και ανακάλυψε τον Έλβις Πρίσλεϊ. Ο Κινγκ ήταν επίσης disc jockey στο Μέμφις, όπου και του δόθηκε το παρατσούκλι Beale Street Blues Boy, αργότερα γνωστό σαν B.B.

Σήμα κατατεθέν του ήταν η κιθάρα «Lucille», μια ειδικής κατασκευής Gibson που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τη δεκαετία του 1950, οπότε και αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της R&B μουσικής, θέση στην οποία οδηγήθηκε από τις επιτυχίες: «You Know I Love You», «Woke Up This Morning», «Please Love Me», «When My Heart Beats like a Hammer», «Whole Lotta Love», «You Upset Me Baby», «Every Day I Have the Blues», «Sneakin Around», «Ten Long Years», «Bad Luck», «Sweet Little Angel», «On My Word of Honor», και «Please Accept My Love».

Τεράστια ήταν επίσης η επιτυχία που γνώρισε όταν έκανε το άνοιγμα στις συναυλίες της περιοδείας των Rolling Stones το 1969. Η επιτυχία του Κινγκ συνεχίστηκε τη δεκαετία του '70, ενώ από το 1951 έως και το 1985 εμφανίστηκε στον πίνακα των charts του Billboard για την R&B 74 φορές.

Τις δεκαετίες που ακολούθησαν ('80, '90 και του 2000) ηχογραφούσε ολοένα και λιγότερα νέα τραγούδια, καθώς είχε επιλέξει να αφιερωθεί σε εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες αλλά και ζωντανές εμφανίσεις, οι οποίες μετρούσαν 300 νύχτες κάθε χρόνο. Το 1988 συνεργάστηκε με τους U2 στο άλμπουμ «Rattle and Hum» με το σινγκλ «When Love Comes To Town». Επίσης, το 2000 συνεργάστηκε με τον κιθαρίστα Έρικ Κλάπτον για την ηχογράφηση του «Riding With the King».

Το 2006, σε ηλικία 80 ετών, έπαιξε στο Hallam Arena του Σέφιλντ, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του στην Ευρώπη. Σε αυτή τη συναυλία συνεργάστηκε με τον Γκάρι Μουρ, με τον οποίο είχε και παλαιότερα συνεργαστεί για το τραγούδι «Since I Met You Baby». Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στις 4 Απριλίου 2006 στο στάδιο Γουέμπλεϊ.

Ο διάσημος μουσικός είχε άδεια πιλότου, ήταν γνωστός τζογαδόρος και χορτοφάγος, δεν έπινε ποτέ αλκοόλ ούτε κάπνιζε. Ήταν μέλος του Rock and Roll Hall of Fame και είχε καταχωρηθεί ως ένας από του σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών.

