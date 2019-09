Samsung: Το HDR10+ οικοσύστημα επεκτείνεται με υποστήριξη 8K περιεχομένου

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε πως θα υποστηρίζει το πρώτο 8K HDR10+ περιεχόμενο, διεθνώς, με τη συνεργασία μεγάλων ευρωπαϊκών παρόχων streaming υπηρεσιών.

Με την ανακοίνωση αυτή, η Samsung καθιερώνεται ως ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο τεχνολογιών HDR (High Dynamic Range- Υψηλού Δυναμικού Εύρους). Οι CHILI, The Explorers και MEGOGO – τρεις βασικοί πάροχοι υπηρεσιών OTT (Over-the-top) στην Ευρώπη – θα υιοθετήσουν τεχνολογία υποστήριξης περιεχομένου 8K HDR10+ και 4K HDR10+.

Η τεχνολογία HDR10+ βελτιστοποιεί τη φωτεινότητα και μεγιστοποιεί την αναλογία αντίθεσης, φωτίζοντας ή σκουραίνοντας περισσότερο τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές, αντίστοιχα. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα UHD TV και 2019 8K TV, συμπεριλαμβανομένης της σειράς QLED TV της Samsung.

«Με την HDR να αναδύεται ως μία από τις σημαντικότερες τεχνολογίες για εξαιρετικά υψηλή ποιότητα εικόνας, η δική μας έκδοση HDR10+ προβάλλει με ακρίβεια κάθε εικόνα στην οθόνη, ακριβώς όπως την είχε οραματιστεί ο δημιουργός της», δήλωσε ο Hyogun Lee, Executive Vice President του Visual Display Business στη Samsung Electronics. «Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την ηγετική θέση μας στη βιομηχανία, συνάπτοντας συνεργασίες με τους κορυφαίους παρόχους υπηρεσιών streaming και εξοπλίζοντας τις τηλεοράσεις μας με την τεχνολογία που απαιτείται για την υποστήριξη του πρώτου 8K HDR10+ περιεχόμενου στον κόσμο».

«Ο πρωταρχικός στόχος της συνεργασίας μας με τη Samsung είναι η παροχή υπηρεσιών περιεχομένου υψίστης ποιότητας στους καταναλωτές μας», είπε ο Victor Chekanov, CEO του MEGOGO. «Θα διατηρήσουμε την πρωτοβουλία μας στην Ρωσική αγορά υπηρεσιών ΟΤΤ και σχεδιάζουμε να προσφέρουμε δεκάδες ταινίες σε μορφή HDR10+ στους χρήστες Samsung Smart TV, ξεκινώντας από το τέλος του καλοκαιριού».

Επιπλέον των προαναφερθέντων παρόχων υπηρεσιών OTT streaming, αρκετοί πρωτοστάτες στη βιομηχανία περιεχομένου συνεργάζονται με τη Samsung. Οι Rakuten TV, Magenta TV της Deutsche Telekom και Videociety αναμένεται να υιοθετήσουν υποστήριξη HDR10+ για τις αντίστοιχες VOD υπηρεσίες τους, μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2020. Ακόμα, η Molotov, η πρώτη Γαλλική υπηρεσία OTT streaming που προσφέρει ταυτόχρονα live και on-demand τηλεοπτικό περιεχόμενο, σκέφτεται να στραφεί στο HDR10+. Η ολοένα αυξανόμενη λίστα μεγάλων συνεργατών περιεχομένου αποτελεί τρανή απόδειξη της δέσμευσης της βιομηχανίας στην παροχή της βέλτιστης εμπειρίας θέασης για τους καταναλωτές.

Η διαθεσιμότητα HDR10+ περιεχομένου συνεχίζει να επεκτείνεται. Οι πρόσφατες ανακοινώσεις των Universal Pictures Home Entertainment και Warner Bros. Home Entertainment για το ντεμπούτο HDR10+ σε UHD Blu-ray των ταινιών «The Secret Life of Pets 2» και «Godzilla: King of the Monsters», αντίστοιχα, προστίθεται στους υπάρχοντες τίτλους UHD Blu-ray που έχουν κυκλοφορήσει ήδη από την Twentieth Century Fox κ.α.

Από τότε που η Samsung ξεκίνησε το πρόγραμμα πιστοποίησης λογοτύπου HDR10+ με τις Panasonic και 20th Century Fox, πέρσι, 81 εταιρίες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, ενισχύοντας τον αντίκτυπο του προγράμματος στη βιομηχανία. Επίσης, η Samsung έχει ενδυναμώσει την προσπάθειά της με την έναρξη της λειτουργίας ενός νέου HDR10+ κέντρου στην Κίνα, τον περασμένο Δεκέμβριο, ακολουθώντας εκείνα στην Κορέα, Ιαπωνία και ΗΠΑ. Καθώς οι κατασκευαστών τηλεοράσεων, όπως η Hisense, αποκτούν HDR10+ πιστοποίηση στην Κίνα, η συμμαχία HDR10+ αναμένεται να επεκταθεί περαιτέρω.

Παράλληλα με τις πιστοποιήσεις HDR10+ των υπαρχόντων προϊόντων τηλεόρασης και smartphone, η Samsung εργάζεται για την υλοποίηση του προγράμματος σε B2B προϊόντα. Για παράδειγμα, τα μοντέλα micro LED, όπως οι οθόνες The Wall Pro και The Wall Lux έχουν λάβει πιστοποίηση HDR10+, και η εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση του οικοσυστήματος για να συμπεριλάβει τη σειρά LED προϊόντων της Samsung.