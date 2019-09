Η Acer ανακοινώνει τα κατάλληλα εργαλεία για την απόλυτη gaming εμπειρία

Η Acer παρουσίασε το gaming notebook Predator Triton 300, το Predator Triton 500 με οθόνη 300Hz και την gaming καρέκλα Predator Thronos Air κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο πλαίσιο της έκθεση τεχνολογίας IFA, στο Βερολίνο.

Πιο αναλυτικά, το Predator Triton 300 επεκτείνει τη σειρά Triton με μία οικονομική λύση για mainstream gamers, που εκτιμούν τη λεπτή και ελαφριά σχεδίαση. Η gaming καρέκλα Predator Thronos Air προσφέρει στους gamers ένα διασκεδαστικό και συναρπαστικό τρόπο να χάνονται μέσα στο παιχνίδι, μέσα στο δικό τους πεδίο μάχης.

«Το Predator Triton 300 συμπληρώνει τη σειρά gaming notebook Triton, παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα επιλογών για gamers, που αναζητούν ένα ελαφρύ και λεπτό εξοπλισμό», είπε ο Jerry Kao, Co-COO, Acer Inc. «Μετά τη μεγάλη αποδοχή της Predator Thronos, δημιουργήσαμε την Predator Thronos Air, επιτρέποντας σε περισσότερους gamers να αναβαθμίσουν το gaming περιβάλλον τους για μία πραγματικά εντυπωσιακή εμπειρία».

«Η νέα σειρά laptop της Acer Predator Triton φέρει εξαιρετική απόδοση gaming μέσα σε μία λεπτή σχεδίαση», είπε ο said Chris Walker, Corporate Vice President and General Manager of Mobility Client Platforms in the Client Computing Group, Intel. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για την τεχνολογική καινοτομία που η Acer και η Intel προσφέρουν στους gamers σε όλο τον κόσμο, χάρη στους επεξεργαστές Intel Core 9ης γενιάς , που παρέχουν κορυφαίες επιδόσεις και δυνατότητες πλατφόρμας, στοιχεία απαραίτητα για κορυφαίες εμπειρίες gaming».

Το Predator Triton 300 είναι η τελευταία προσθήκη στη λεπτή και ελαφριά σειρά Triton, με Windows 10. Αποτελεί μίγμα απόδοσης και χαρακτηριστικών, όλα μέσα σε μία λεπτή σχεδίαση με ανταγωνιστική τιμή. Με βάρος μόλις 2,3 κιλών, το πλαίσιο αλουμινίου έχει απαλό, ματ μαύρο χρώμα με μπλε φωτισμό και λεπτομέρειες, όπως και τα υπόλοιπα Predator notebook.

Έχει επεξεργαστή Intel Core i7 9ης γενιάς, γραφικά NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU και 16GB μνήμη DDR4 2666Hz (με δυνατότητα αναβάθμισης στα 32GB). Για περισσότερο χώρο αποθήκευσης παιχνιδιών, υποστηρίζει μέχρι και δύο SSDs 1TB PCIe NVMe σε RAID 0 και έως 2TB σκληρού δίσκου. Το Killer Wi-Fi 6 AX 1650 μαζί με το Killer Ethernet διατηρούν τη δράση γρήγορη και lag-free.

Η Full HD οθόνη IPS 15,6 ιντσών με λεπτά περιθώρια περιλαμβάνει ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και γρήγορο χρόνο απόκρισης 3ms, αποδίδοντας ρεαλιστικά γραφικά και χρώματα, που αναδεικνύουν κάθε λεπτομέρεια και ζωντανεύουν τα παιχνίδια. Ο επιβλητικός ήχος αποδίδεται χάρη στο Waves Nx, το οποίο χρησιμοποιεί υπερσύγχρονη φυσική μοντελοποίηση, ώστε να προσφέρει ρεαλιστική και πειστική εμπειρία ακρόασης, μέσω εικονικής μίμησης της βύθισης των υπερσύγχρονων ηχείων σε ένα τέλεια ακουστικά επεξεργασμένο χώρο.

Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει zoned RGB φωτισμό και ειδικά πλήκτρα Turbo και Predator Sense. Επιπρόσθετα, τα WASD, βέλους αλλά και τα ειδικά πλήκτρα είναι κοίλα και διαφανή για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης. Το Predator Triton 300 διαθέτει ανώτερη θερμική σχεδίαση, την οποία συναντάμε σε όλα τα Predator notebooks και περιλαμβάνει διπλούς μεταλλικούς ανεμιστήρες AeroBlade 3D 4ης γενιάς, τεχνολογία CoolBoost και οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα.

Με Full HD οθόνη 300Hz 15,6 ιντσών, το Predator Triton 500 είναι ένα δυνατό gaming notebook με πάχος 17,9 χιλιοστά και βάρος 2,1 κιλά. Το ανθεκτικό, μεταλλικό του πλαίσιο έχει πολύ λεπτά περιθώρια (6,3 χιλιοστά) και αναλογία 81% body-to-screen. Το λεπτό Triton 500 μπορεί εύκολα να χωρέσει σε ένα backpack ή σε ένα χαρτοφύλακα, αλλά μόλις βγει και ενεργοποιηθεί, εκμεταλλεύεται αμέσως την απόδοση που του χαρίζει ο επεξεργαστής Intel Core i7 9ης γενιάς και γίνεται ένα πραγματικό εργοστάσιο παιχνιδιών.

Τέλος, η Predator Thronos Air, είναι η νεότερη gaming «καρέκλα» της Acer και αποτελεί την τέλεια gaming σπηλιά για φανατικούς του είδους. Η ατσάλινη κατασκευή περιλαμβάνει μία καρέκλα, αρθρωτό γραφείο και monitor arm και περιβάλλει τον gamer σε ένα άνετο πιλοτήριο με περίβλημα, ιδανικό για την απόλυτη απορρόφηση στη μάχη. Ο γαλάζιος φωτισμός εκπέμπει μία απαλή, τέλεια λάμψη ιδανική για gaming.

Η καρέκλα μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορες γωνίες (130 μοίρες στο εσωτερικό της καμπίνας και 180 μοίρες στο εξωτερικό) για μέγιστη άνεση. Ακόμα, περιλαμβάνει λειτουργία μασάζ, ώστε ο gamer να μπορεί να χαλαρώσει μετά από μία μεγάλη περίοδο gaming. Το γραφείο περιλαμβάνει ένα ρυθμιζόμενο πληκτρολόγιο και mouse tray, διασφαλίζοντας άνετη πληκτρολόγηση ανεξάρτητα από τη γωνία του καθίσματος. Το στήριγμα ποδιών κρατά τα πόδια υπερυψωμένα.

Ικανό να υποστηρίξει μέχρι και τρεις οθόνες, το monitor arm μπορεί να ανυψωθεί ή να χαμηλώσει χειροκίνητα, μέσω μίας χειρολαβής, η οποία είναι βολικά τοποθετημένη ακριβώς κάτω από τη βάση της μεσαίας οθόνης. Επιπλέον, μία κάμερα μπορεί να τοποθετηθεί ακριβώς επάνω από τη μεσαία οθόνη, για εύκολο live streaming σε YouTube, Twitch ή Mixer.

Για τη διατήρηση του χώρου καθαρού και οργανωμένου, μία πλατφόρμα για ένα ισχυρό gaming PC είναι τοποθετημένη πίσω από την καρέκλα και ένα σύστημα διαχείρισης καλωδίων αποθηκεύει με τάξη όλα τα καλώδια σε μία άκρη. Επιπρόσθετα, η Acer προσφέρει πολυάριθμες επιλογές προσαρμογής και αναβάθμισης, όπως σταθεροποιητή θέσης, ώστε να αποφεύγεται η μετακίνηση της καρέκλας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θήκη για ποτήρι, βάση για ακουστικά, θύρα USB και κάμερα.