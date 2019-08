Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε Μπενζιά και Λοβέρα

Με διαφορά μόλις λίγης ώρας, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση των Μαξ Λοβέρα και Γιασίν Μπενζιά, που ήρθαν για να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

Η ανακοίνωση για Λοβέρα:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μαξιμιλιάνο Αλμπέρτο «Μάξι» Λοβέρα.

Το who is who

Ο Μάξι Λοβέρα είναι γεννημένος στις 9 Μαρτίου 1999 στη Λαγούνα Μπλάνκα της Αργεντινής και αγωνίζεται ως δεξιός μέσος».

Η ανακοίνωση για Μπενζιά:

«Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιασίν Μπενζιά.

Το who is who

Ο Γιασίν Mπενζιά, είναι γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου 1994 στη Σεντ Ομπέν Λεζ Ελμπέφ της Γαλλίας και αγωνίζεται ως μέσος.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2011 από τη Λιόν, για να αγωνιστεί στη συνέχεια σε Λιλ και Φενέρμπαχτσε.

Έχει φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Γαλλίας Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21 ενώ πλέον αγωνίζεται με την εθνική ανδρών της Αλγερίας».