Ποια πρόσωπα προτείνει η κυβέρνηση για την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τον Ιωάννη Λιανό, καθηγητή Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημοσίας Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου προτείνει η κυβέρνηση για τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, από την οποία απομακρύνθηκε εν μέσω σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης η Βασιλική Θάνου. Στόχος, όπως επισημαίνει η κυβέρνηση, είναι να αποκατασταθεί η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία της αρχής.

Για τη θέση της αντιπροέδρου προτείνεται η Διδάκτωρ Καλλιόπη Μπενετάτου, η οποία έχει δεκαετή θητεία σε θέσεις ευθύνης στην ανεξάρτητη αρχή, ενώ και για τις θέσεις των μελών και εισηγητών η καθηγήτρια στο Δίκαιο Ανταγωνισμού, Μαρία Ιωαννίδου και η Ειδική Νομική Σύμβουλος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης της Ευρωπαϊκή Ένωσης, Μαρία – Ιωάννα Ράντου.

«Οι επιλογές εξειδικευμένων προσώπων υψηλού κύρους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στο πεδίο του δικαίου του ανταγωνισμού, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο της ρύθμισης και του ελέγχου των αγορών και χωρίς καμία πολιτική δραστηριοποίηση σηματοδοτούν την απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης για αποκατάσταση της ανεξαρτησίας και ακεραιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε επίσης ότι σηματοδοτούν την πρόθεση της κυβέρνησης και την προσωπική του δέσμευση «να αξιοποιηθεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο της πατρίδας μας πού είναι το ανθρώπινο δυναμικό της, για να αντιστρέψουμε τη ροή εξόδου των νέων μας από τη χώρα που δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης».

Ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση κατηγορώντας την ότι επιχείρησε να χειραγωγήσει την Επιτροπή Ανταγωνισμού, ενώ για όσους βιάστηκαν να ασκήσουν κριτική στις επιλογές, σημείωσε ότι παραπέμπει απλώς στα βιογραφικά των προτεινόμενων μελών «ως την απόδειξη ότι δεν πρόκειται να κάνουμε καμία έκπτωση στις αρχές της αξιοκρατίας και της αμεροληψίας με γνώμονα την ανεξαρτησία της Επιτροπής Ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας».

Ακολουθούν τα βιογραφικά των προτεινόμενων προσώπων:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΝΟΣ

Ο Ιωάννης Λιανός είναι Καθηγητής Δικαίου Ανταγωνισμού και Δημοσίας Πολιτικής στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), Διευθύνων στο Κέντρο Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του UCL, Εκτελεστικός Διευθυντής στο Ινστιτούτο Δικαίου Ανταγωνισμού και Οικονομικών Jevons του UCL και Συνδιευθυντής στο Ινστιτούτο Παγκοσμίου Δικαίου. Επίσης είναι εκλεγμένος στην Έδρα Vincent Wright, Sciences PO στο Παρίσι και Ακαδημαϊκός Διευθύνων στο διεθνές δίκτυο BRICS που αφορά το Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των Οικονομικών.

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Πανεπιστήμια του Στρασβούργου και της Νέας Υόρκης. Απέκτησε το διδακτορικό του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Έχει διατελέσει συνεργάτης ερευνητής στη Νομική Σχολή του Yale, Επισκέπτης Καθηγητής σε διεθνή Ινστιτούτα και Πανεπιστήμια όπως στο PARIS II του Στρασβούργου, του Hong Kong, της Χιλής κλπ, ενώ είναι μέλος διεθνών συμβουλευτικών επιτροπών σε Ερευνητικά Ινστιτούτα όπως Antitrust Ινστιτούτο, Ινστιτούτο George Mason περί Παγκοσμίου Antitrust, ΗΠΑ, Πανεπιστήμιο Loyola του Σικάγο, Ινστιτούτο Μελετών περί Καταναλωτισμού και Antitrust, ΗΠΑ και άλλα.

Επίσης είναι εκδότης, συνεκδότης και μέλος συντακτικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 120 επιστημονικά συνέδρια, ενώ το συγγραφικό έργο σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά είναι πλούσιο. Είναι κάτοχος σημαντικού αριθμού υποτροφιών και βραβείων από διεθνείς οργανισμούς, ενώ η έρευνά του έχει τύχει χρηματοδότησης από ανταγωνιστικούς φορείς και προγράμματα.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ

Η Καλλιόπη Μπενετάτου είναι Πτυχιούχος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες και Διδάκτωρ υπό αναγόρευση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει δεκαετή εργασιακή θητεία (2009-2019) στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, αρχικά ως Προϊσταμένη και κατόπιν ως Δ/ντρια της Α’ Δ/νσης Οικονομικής Τεκμηρίωσης και σήμερα ως Προϊσταμένη του Τμήματος Πολιτικής Προώθησης Ανταγωνισμού. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων, την ερμηνεία ιδιωτικών και δημοσίων συμβάσεων, τη διαμόρφωση πολιτικών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών θεσμών. Με εξειδίκευση στα Οικονομικά του Ανταγωνισμού χαρακτηρίζεται από οργανωτικές, διοικητικές, συντονιστικές, αλλά και διαπραγματευτικές ικανότητες.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με δημοσιεύσεις στο πεδίο του Δικαίου Ανταγωνισμού. Έχει διατελέσει ερευνήτρια στο Κέντρο Ερευνών Κ-NET, καθώς επίσης και Budgeting & Reporting Manager Ομίλου Γρ, Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.

ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

Η Μαρία Ιωαννίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Δίκαιο Ανταγωνισμού, στο Πανεπιστήμιο Queen Mary University του Λονδίνου. Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου συνέχισε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Αστικό Δίκαιο. Ακολούθησαν σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Magister Juris (MJur), Master of Philosophy (MPhil) και Διδακτορικός Τίτλος στο Δίκαιο Ανταγωνισμού. Έχει διατελέσει Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού, στην ΑΣΟEΕ, καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Σουηδίας, ενώ είναι μέλος διεθνών επιστημονικών επιτροπών όπως Competition Law Scholars Forum (CLaSF), Academic Society for Competition Law (ASCOLA), European Law Institute (ELI), Competition Law Scholars Forum (CLaSF). Είναι εκδότρια, συνεκδότρια και μέλος συντακτικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως Journal of Antitrust Enforcement, Journal of World Competition Law and Economics Review. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια, διαβουλεύσεις και επιστημονικές μελέτης, διαθέτοντας παράλληλα πλούσιο συγγραφικό έργο σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, είναι κάτοχος υποτροφιών από Ελληνικούς Ιδρύματα, όπως το Ίδρυμα Λεβέντη και το ΙΚΥ.

ΜΑΡΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ ΡΑΝΤΟΥ

Η Μαρία – Ιωάννα Ράντου είναι Ειδική Νομική Σύμβουλος (Single Resolution Expert) του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης, που αποτελεί το κεντρικό όργανο της Τραπεζιτικής Ένωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διετέλεσε συνεργάτης της Διεθνούς Δικηγορικής Εταιρείας Bird & Bird στις Βρυξέλλες, στους τομείς του Δικαίου του Ανταγωνισμού και της Ε.Ε. Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου. Από το 2005 είναι μέλος της Συντακτικής Ομάδας του νομικού περιοδικού World Competition Law and Economics Review και έχει συμμετάσχει σε Ελληνικά και Διεθνή Συνέδρια, έχοντας παράλληλα δημοσιεύσεις στο πεδίο του Δικαίου του Ανταγωνισμού σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Μιλά Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.