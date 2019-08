«Fast & Furious: Hobbs & Shaw»: Στην κορυφή του αμερικανικού box office

Στην κορυφή του αμερικανικού box office παρέμεινε η ταινία «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» -το τελευταίο σίκουελ της κινηματογραφικής επιτυχίας, προσελκύοντας, ωστόσο, πολύ λιγότερους θεατές στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε σύγκριση με το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η νέα ταινία, με πρωταγωνιστές τον Ντουέιν Τζόνσον και τον Τζέισον Στέιθαμ, συγκέντρωσε εισπράξεις ύψους 25,4 εκατ. δολαρίων το δεύτερο Σαββατοκύριακο της προβολής της.

Την περασμένη εβδομάδα, το blockbuster είχε εισπράξεις άνω των 60 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Και μπορεί να «έκοψε ταχύτητα», όμως, κατάφερε να παραμείνει στην πρώτη θέση του box-office, μπροστά από το «Scary Stories» (20,8 εκατ.) -την ταινία τρόμου που σκηνοθέτησε ο Νορβηγός Αντρέ Όβρενταλ, με παραγωγό τον Μεξικανό Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Στην τρίτη θέση, η ταινία «Ο βασιλιάς των Λιονταριών» της Disney, με εισπράξεις στα 20 εκατ. δολάρια.

Στη συνέχεια, η ταινία «Dora and the Lost City of Gold» με εισιτήρια στα 17 εκατ. δολάρια, για το πρώτο της Σαββατοκύριακο, μια περιπέτεια για παιδιά, μεταφορά της δημοφιλούς σειράς κινουμένων σχεδίων «Ντόρα η Μικρή Εξερευνήτρια».

Στην πέμπτη θέση, ο Κουέντιν Ταραντίνο με το «Once Upοn a Time in... Hollywood» και εισπράξεις 11,6 εκατ. δολαρίων. Συνολικά, η ταινία έχει ξεπεράσει τα 100 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις στο αμερικανικό box-office.

Η δεκάδα συμπληρώνεται από τις εξής ταινίες:

6) «The Art of Racing in the Rain» (8,1 εκατ. δολάρια)

7) «The Kitchen» (5,5 εκατ. δολάρια)

8) «Spider-Man: Far From Home» (5,3 εκατ. δολάρια)

9) «Toy Story 4» (4,4 εκατ. δολάρια)

10) «The Farewell» (2,2 εκατ. δολάρια)

