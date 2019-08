Ένας άλλος δρόμος προς την επαγγελματική αποκατάσταση

Του Γιάγκου Χαραλάμπους F.C.C.A*

Αρκετοί από τους νέες και νέους μας, που τέλειωσα τις πανελλήνιες εξετάσεις και τα λύκεια της χώρας μας, αλλά και άλλοι που εργάζονται σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών, σύντομα θα βρεθούν και πάλιν στα θρανία των ελληνικών πανεπιστημίων, ενώ άλλοι από αυτούς θα πάρουν τον δρόμο της ξενιτιάς για να βρουν θέσεις σε πανεπιστήμια ευρωπαϊκών ή πολύ απομακρυσμένων χωρών.

Εμείς, ως γονείς, στα χρόνια των σπουδών των παιδιών μας θα τα χάσουμε από κοντά μας και θα επενδύσουμε για αυτά σημαντικά ποσά για την εκπαίδευση τους.

Υπάρχει όμως στην Ελλάδα και ένας άλλος παρακάτω περιγραφόμενος τρόπος, λιγότερο πολυέξοδος για τους γονείς, που θα τους οδηγήσει σε μια βέβαιη επαγγελματική και επιχειρηματική επιτυχία - φτάνει οι εργοδότες, οι επιχειρήσεις και οι συναφείς οργανισμοί και γονείς της χώρας μας να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτή.

Η UHY Άξων Α.Ε., ορκωτοί ελεγκτές πρόσφατα αποφάσισε να υποστηρίξει τον τρόπο αυτό της επιτυχίας για τους εργαζόμενους της και να προωθήσει την προσπάθεια αυτή. Πώς; Περιγράφεται παρακάτω.

1. Οι Σύνδεσμοι Ορκωτών Λογιστών

Η εκπαίδευση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, στα δικά μου χρόνια εκπαίδευσης αποτελούσε μία πενταετή δέσμευση με ένα εργοδότη ορκωτό ελεγκτή λογιστή μέλος του Institute of Chartered Accountants in England & Wales «ICAEW». Μια δέσμευση όμως που έδινε μια ευκαιρία σε εμάς τους Κύπριους, στις δύσκολές εκείνες μέρες του 1957, να βρούμε μια θέση εργασίας σε γραφείο ή να καταλήξουμε γκαρσόνια.

Τι είναι όμως το «ICAEW»; Είναι ένα κορυφαίο διεθνές επαγγελματικό σώμα στον τομέα της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το «ICAEW» αντιλήφθηκε τα αρνητικά της προαναφερθείσας πενταετούς δέσμευσης και αναθεώρησε τις συνθήκες εκπαίδευσης παρέχοντας εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης στηρίζοντας τους λογιστές και επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Το «ICAEW» διασφαλίζει ότι τα μέλη και οι εκπαιδευόμενοι του έχουν την τεχνογνωσία και τις αξίες για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων του αύριο.

Μεταξύ των αλλαγών εκπαίδευσης, σήμερα το «ICAEW « προσφέρει σε όλους τους εργοδότες του οικονομικού κλάδου ιδιαίτερη ευελιξία. Συγκεκριμένα, είτε επιθυμούν να εκπαιδεύσουν κάποιον ως ορκωτό (Chartered Accountant) ολοκληρώνοντας το ACA, την διεθνώς αναγνωρισμένη επαγγελματική μας πιστοποίηση, ή προσφέρει θεμελιώδεις γνώσεις στις επιχειρήσεις και τα οικονομικά μέσω της πιστοποίησης Certificate in Finance, Accounting and Business (ICAEW CFAB) ή πρόσθετα προσφέρει την νέα πιστοποίηση του ινστιτούτου με την ονομασία ICAEW Business and Finance Professional «BFP». Οι επιλογές αυτές διευκολύνουν τους εργοδότες και φοιτητές του να επιλέξουν την σωστή επιλογή για εκείνους και το προσωπικό τους.

2. Δεξιότητες που χρειάζεται η επιχείρησή σας

Για να αναπτυχθεί και να επιβιώσει μια επιχείρηση χρειάζεται: (α) έμπειρα με συνεχή εκπαίδευση ανώτατα στελέχη με κέφι για δουλειά και (β) νέους που να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις στον χρηματοοικονομικό κλάδο που να μπορούν να αξιολογήσουν την ευρύτερη εικόνα της επιχείρησης στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των αγορών.

Μπορεί και στις δύο προαναφερθείσες περιπτώσεις το «ICAEW» να βοηθήσει τα έμπειρα στελέχη καθώς και τις νέες καθώς και νέους που αρχίζουν την καριέρα τους, δημιουργώντας τεχνικούς επαγγελματίες με έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη. Καλλιεργεί ένα ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων όπως:

Στρατηγική σκέψη

Επίλυση προβλημάτων

Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων

3. Συνάφεια

Πολλά σημεία του λογιστικού και χρηματοοικονομικού επαγγέλματος έχουν επηρεαστεί από την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας, της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence). Όμως με την ανάπτυξη της τεχνολογίας που τόσο ραγδαία μπήκε στην καθημερινή ζωή μας, αυξήθηκε η πολυπλοκότητα και ο κίνδυνος.

Οι λογιστές που εργάζονται στις επιχειρήσεις και οι ορκωτοί λογιστές ελεγκτές πρέπει να προσαρμόσουν και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αυτές τις ραγδαίες και συνεχείς τεχνολογικές αλλαγές, όπως π.χ. η ανάλυση δεδομένων και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Τα προγράμματα σπουδών του «ICAEW» και των αντίστοιχων Αγγλικών ινστιτούτων εξελίσσονται ολοένα και περισσότερο ώστε να αντικατοπτρίζει αυτές τις αλλαγές. Πάντα όμως σε συνεργασία με τους εργοδότες, τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτές, ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι τάσεις της πραγματικής οικονομίας και την πρόοδο της τεχνολογίας.

Ο μεγάλος πονοκέφαλος των γραπτών εξετάσεων είναι μία σημαντική αλλαγή. Οι εξετάσεις πλέον γίνονται μέσω υπολογιστή, μια αλλαγή που αντανακλά το εργασιακό περιβάλλον που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι σπουδαστές «ICAEW».

Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός (Business Planning ) αποτελεί το πρόγραμμα του ACA είναι η μοναδική διαθέσιμη πιστοποίηση που παρέχει εναλλακτικές επιλογές για την ενότητα του που ειδικεύονται στις φορολογικές, στις τραπεζικές και στις ασφαλιστικές υπηρεσίες. Οι εναλλακτικές αυτές επιλογές παρέχουν στους σπουδαστές τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδίκευση στους συγκεκριμένους κλάδους. Κάθε μία από τις ενότητες βασίζεται σε κοινές δομές, δεξιότητες και τεχνικές και παράλληλα έχει σχεδιαστεί για να εξετάζει διαφορετικά πλαίσια.

4. Η συνεργασία του «ICAEW» με το ΣΟΕΛ και το κοινό μας Πρόγραμμα Πιστοποίησης Μελών (Accredited Membership Program «AMP»)

Η εκπαίδευση των νέων και των στελεχών των επιχειρήσεων διευκολύνεται από την συνεργασία του «ICAEW» με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών «ΣΟΕΛ».

Μέσω της συνεργασίας αυτής παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει κάποιο επαγγελματικό τίτλο του «ICAEW (ACA)» και να γίνεται ταυτόχρονα κάτοχος του επαγγελματικού τίτλου και των δύο φορέων «ΣΟΕΛ» και « ICAEW». Το πρόγραμμα αυτό έχει την έγκριση της ελληνικής ρυθμιστικής αρχής Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης Ελέγχω «ΕΛΤΕ».

Συνεπώς όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις του AMP ικανοποιούν τις απαιτήσεις των επαγγελματικών εξετάσεων για την αναγνώρισή τους ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές (Νόμιμοι Ελεγκτές) σύμφωνα με τις διατάξεις τού Ν. 4449/2017.

Για να ολοκληρώσει κάποιος το κοινό πρόγραμμα αυτό (AMP) υπάρχουν δύο κατευθύνσεις:

Α) Ολοκληρώνοντας πρώτα τις επαγγελματικές εξετάσεις του ΣΟΕΛ, εξετάζεται μετά σε τρία (3) μαθήματα του ACA και μια (1) μελέτη περίπτωσης (case study).

Β) Ο δεύτερος τρόπος, είναι να εξετάζεται ο ενδιαφερόμενος στην Ελληνική γλώσσα στα φορολογικά και νομικά μαθήματα και στην Αγγλική γλώσσα στα υπόλοιπα μαθήματα του ICAEW.

5. Η Αντίδραση των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια δεν παρέμεινα αμέτοχα στις εξελίξεις αυτές. Σύναψαν συνεργασίες με το «ICAEW» και με άλλα επαγγελματικά ινστιτούτα. Στις συνεργασίες αυτές πρωτεύοντα ρόλο έπαιξαν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Στόχος των Ελληνικών πανεπιστημίων και του «ICAEW» είναι η αύξηση του αριθμού των συνεργασιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου. Συμβάλλοντας έτσι στην εκπαίδευση, ανταλλάσσοντας γνώσεις, καλές πρακτικές και τεχνογνωσία. Οι απόφοιτοι των πιο πάνω πανεπιστημίων ενδέχεται να δικαιούνται κάποιες απαλλαγές από τα μαθήματα του ACA ανάλογα με το τμήμα καθώς και τα μαθήματα που έχουν επιλέξει.

Απόφοιτοι άλλων πανεπιστημίων και τμημάτων που δεν αναφέρονται πιο πάνω, μπορούν επίσης να στέλνουν την αναλυτική τους βαθμολογία και να γίνεται ατομική αξιολόγηση για πιθανές απαλλαγές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαλλαγές επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: icaew.com/cpl

6. Το επόμενο βήμα από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Εργοδότες

Με κάθε τρόπο οι νέοι μας μέσω των Ελληνικών Πανεπιστημίων, το ΣΟΕΛ και λοιπών φορέων να υποστηριχθούν στην μόρφωση τους. Να σταματήσει η φυγή των νέων.

Το «ICAEW» παρέχει την στήριξή του στον στόχο αυτό από τη στιγμή που μία επιχείρηση ή ένας εργοδότης υποβάλει αίτηση για να γίνει εγκεκριμένος εργοδότης (Authorised Training Employer) και η στήριξη αυτή συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση των επαγγελματικών πιστοποιήσεων των υπαλλήλων των εργοδοτών.

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων στην Ελλάδα που σε συνεργασία με τους εργοδότες, αναπτύσσουν εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης για να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της κάθε σχετικής επιχείρησης. Δίνονται στο κάθε εργοδότη τα απαραίτητα εφόδια ώστε να στηρίζει τους υπαλλήλους του κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και παράλληλα στο εργοδότη δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθεί την πρόοδό του κάθε εκπαιδευόμενου υπαλλήλου του.

7. Προσθέτετε Αξία στην Επιχείρηση σας.

Αν θέλετε να διαφοροποιήσετε την επιχείρηση σας και να προσελκύσετε ταλαντούχους και αφοσιωμένους ανθρώπους πριν αναχωρήσουν στο εξωτερικό και που θα παραμείνουν στο δυναμικό της επιχείρησή σας, τότε μπορείτε να το πετύχετε, ακολουθώντας τα περιγραφόμενα παραπάνω βήματα πιστοποιήσεων του «ICAEW».

Η επαγγελματική πιστοποίηση ACA προσφέρεται μέσω μιας συμφωνίας (training agreement)’ που αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού σας η οποία διασφαλίζει μια αποτελεσματική συνεργασία.

Έχει αποδειχθεί από έρευνες και μελέτες των αγορών, ότι οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις, προσθέτουν αξία στην επένδυσή της κάθε συμμετέχουσας επιχείρησης. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν καταλήγουν ότι η εκπαίδευση των στελεχών τους αποτελεί σημαντική επένδυση στο κάθε συμμετέχοντα οργανισμό. Χάρη στο υψηλό επίπεδο στήριξης που παρέχεται , το 80% των σπουδαστών του ACA περνούν τις εξετάσεις τους με την πρώτη προσπάθεια. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας σημαίνουν λιγότερες επανεξετάσεις και λιγότερο χρόνο απουσίας από το γραφείο ή την εργασία.

8. Επόμενα βήματα

Για να προσφέρετε τις επαγγελματικές μας πιστοποιήσεις, χρειάζεται να γίνει σχετική αίτηση ώστε να εγκριθεί ο οργανισμός σας από το «ICAEW». Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και χωρίς κάποιο κόστος. Αυτόματα, εντάσσεστε σε ένα δίκτυο με περισσότερους από 5.000 εγκεκριμένους εργοδότες σε όλο τον κόσμο καθώς και στην Ελλάδα, οι οποίοι ήδη επωφελούνται από την συνεργασία με το «ICAEW». Τα θέματα για την Ελλάδα και Κύπρο τα χειρίζονται η Χριστιάνα Διόλα Christiana.diola@icaew.com και η Mαρία Κάτσιου Maria.Katsiou@icaew.com. Ο αρθογράφος του άρθρου αυτού όπως πάντοτε είναι στην διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου email:ycharalambous@axonaudit.gr.

* Ο Γιάγκος Χαραλάμπους είναι πρώην αντιπρόεδρος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (α) της UHYAxon - Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε, (β) α’ αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Γενικής Τράπεζας και (γ) της KPMG Ελλάδος.

Επίσης είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA) και του Συνδέσμου Ελεγκτών Λογιστών Κύπρου.

e-mail: charalambousy@ath.forthnet.gr.