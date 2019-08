Πέθανε ο βραβευμένος ντοκιμαντερίστας D. A. Pennebaker

Πέθανε, σε ηλικία 94 ετών, o βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ντοκιμαντερίστας D. A. Pennebaker.





Εραστής της μουσικής, ο D. A. Pennebaker δημιούργησε μια σειρά μουσικών ντοκιμαντέρ όπως το «Monterey Pop», το «Ziggy Stardust and the Spiders From Mars» για τον Ντέιβιντ Μπόουι και το «101» για τους Depeche Mode.





Παρέμεινε ενεργός ως το τέλος της ζωής του. Η τελευταία του δουλειά, το ντοκιμαντέρ «Unlocking the Cage», κυκλοφόρησε το 2016.