Η ιδιαίτερη προσωπικότητα της μαρινιέρας

Η Μεσόγειος είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση σκηνικού που συνδυάζει την απόλυτη κομψότητα που βρίσκει κανείς μόνο στη φύση, με τη χαλαρή νοοτροπία ενός lifestyle χωρίς πολλά «πρέπει» και κανόνες.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, αυτή η τάση προς την ανεμελιά πολλές φορές, όταν πέφτει στα χέρια ανθρώπων με δημιουργική ματιά, μπορεί να δημιουργήσει αρχετυπικά looks που, χρόνια αργότερα, να θεωρούνται αξεπέραστα. Όπως η κλασική εμφάνιση που επέβαλλε ο Πικάσο και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να δημιουργεί τις πιο δυνατές καλοκαιρινές τάσεις.

Πώς θα υιοθετήσετε το λουκ κάνοντάς το δικό σας;

IN ICONS WE TRUST

· Διαλέξτε μία μπλούζα με την κλασική ρίγα της μαρινιέρας αλλά σε κόψιμο σημερινό, με στρογγυλή λαιμόκοψη και σε στενή γραμμή. Σηκώστε τα μέχρι εκεί που θέλετε.

· Ένα φαρδύ παντελόνι σε μαλακό ύφασμα και παλ απόχρωση μοιάζει με παλιό, φθαρμένο τζιν που έχει αγαπηθεί. Μόνο που αυτό το κομμάτι είναι πιο εύκολο να τσαλακωθεί και να σταθεί στη μέση σας, σε όποιο ύψος θέλετε.

· Υπάρχει ένα στοιχείο στο οποίο πρέπει να ακολουθήσετε την παραδοσιακή οδό: Ένα φουλάρι σε έντονο χρώμα και με ιδιαίτερο pattern δίνει το στίγμα του καλοντυμένου άνδρα που αγαπά την ανεμελιά του καλοκαιριού αλλά δεν σταματά ποτέ να φροντίζει για τις λεπτομέρειες εκείνες που κάνουν τη διαφορά.

Πλεκτή μαρινιέρα και βαμβακερό παντελόνι Trussardi. Διαθέσιμα από τις Trussardi Boutiques.

Γυαλιά ηλίου Police, De Rigo Hellas.

Πηγή: In Icons We Trust

