Νέα Προγράμματα εξ αποστάσεως για Ψηφιακό Μετασχηματισμό και Τεχνητή Νοημοσύνη από το ΕΚΠΑ

Μία νέα γενιά επιμορφωτικών προγραμμάτων που συνδέονται με τη λεγόμενη ‘’εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης’’ και του ψηφιακού μετασχηματισμού (digital transformation) αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα από το E-Learning Πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με στόχο να καλυφθεί το υφιστάμενο κενό που υπάρχει στην αγορά εργασίας για νέες γνώσεις και δεξιότητες γύρω από αυτό το χώρο.

Παρότι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, η επανάσταση της τεχνολογίας, συνιστά πρωταρχικής σημασίας παράμετρο για την επαγγελματική και όχι μόνο ζωή των Ελλήνων, η χώρα μας βρίσκεται ανάμεσα στις 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία) με τις χαμηλότερες επιδόσεις στον τομέα αυτό, σύμφωνα με το Digital Economy and Society Index Report (2019). Συγκεκριμένα υστερεί στους εξής τομείς: συνδεσιμότητα, ανθρώπινο δυναμικό, χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, ενσωμάτωση ψηφιακής τεχνολογίας και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Επιπλέον, πρόσφατη έρευνα του ΣΕΒ έδειξε ότι το 35.6% των επιχειρήσεων του παραγωγικού τομέα της οικονομίας ήδη αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, ενώ πέντε στις δέκα επιχειρήσεις διαπιστώνουν ελλείψεις στις δεξιότητες του υφιστάμενου προσωπικού τους.

Fintech & Digital Transformation in Financial Services: Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει ένα μεγάλο εύρος περιοχών, από την ψηφιακή τραπεζική, το fintech και τις εναλλακτικές τράπεζες έως το θεσμικό πλαίσιο και τις τεχνολογίες που κάνουν εφικτή την ψηφιοποίηση των τραπεζικών εργασιών, αλλά και μέχρι το μέλλον του τραπεζικού συστήματος και το πώς μια τράπεζα μπορεί να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Digital Business Transformation: Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών από οικονομική, πολιτική και κοινωνική άποψη. Κυρίως, όμως, θα αποκτήσουν πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις πάνω σε πραγματικά προγράμματα ψηφιακού μετασχηματισμού, γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να αντεπεξέλθουν πιο παραγωγικά στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων οι οποίες, όλο και συχνότερα, ξεκινούν αντίστοιχα προγράμματα.

Blockchain Developer:Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει με τρόπο συστηματικό και ολοκληρωμένο τις τεχνολογίες των blockchains και να παρέχει στον εκπαιδευόμενο τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων εφαρμογών (decentralized applications) με χρήση τεχνολογιών blockchain.

Artificial Intelligence and Machine Learning Specialist in Financial Services:Το πρόγραμμα θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις σχετικά με την εφαρμογή τεχνικών Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning - ML) και Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence - AI) στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες. Αυτήν τη στιγμή ο κλάδος των Financial Services βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού εξαιτίας της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης, βασικός πυλώνας της οποίας είναι η Μηχανική Μάθηση και η Τεχνητή Νοημοσύνη. Το πρόγραμμα παρουσιάζει ορισμένες από τις βασικές εφαρμογές των παραπάνω τεχνολογιών, καθώς και διάφορες μη τεχνικές πτυχές −για παράδειγμα, νομικές και κανονιστικές επιπτώσεις.

Blockchain and Energy: Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τη σύγκλιση των αλυσίδων συστοιχιών (blockchains) και του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων εφαρμογών και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.Απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται αποκλειστικά με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε εκείνους που το αντικείμενό τους συνδέεται με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αυτοτελές, καθώς παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καλύπτει ενδεχόμενο έλλειμμα σε γνώσεις αναφορικά είτε με τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) είτε με τις σχετιζόμενες με αυτά ΤΠΕ.

Digital Energy: Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μετασχηματίζουν τις εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας σε οριζόντιο επίπεδο, αλλά και να εμβαθύνει συγχρόνως στους τομείς εκείνους οι οποίοι μετασχηματίζονται άρδην.Απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ασχολούνται αποκλειστικά με τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε εκείνους που το αντικείμενό τους συνδέεται με τις ΤΠΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να είναι αυτοτελές, καθώς παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες με τέτοιο τρόπο που να καλύπτει ενδεχόμενο έλλειμμα σε γνώσεις αναφορικά είτε με τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) είτε με τις σχετιζόμενες με αυτά ΤΠΕ.

Το Πρόγραμμα E-Learning του ΕΚΠΑ λειτουργεί από το 2001, υπό την οργάνωση και επίβλεψη του Καθηγητή Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Π.Ε. Πετράκη, Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος και μέχρι σήμερα έχει επιμορφώσει πάνω από 80.000 άτομα.