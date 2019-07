Ενισχυμένος έλεγχος απορρήτου για εφαρμογές και ιστοσελίδες στο Kaspersky Security Cloud

Η Kaspersky αναβάθμισε το Kaspersky Security Cloud - την account based υπηρεσία για οικιακούς καταναλωτές – με νέους τρόπους προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών σε πολλαπλές συσκευές.

Το Kaspersky Security Cloud μειώνει πλέον τον κίνδυνο παραβίασης της ιδιωτικότητας των χρηστών, προειδοποιώντας τους για τους κινδύνους επίφοβων και ειδικών αδειών που αιτούνται από τις εφαρμογές στις συσκευές Android. Επιπρόσθετα, ειδοποιεί τους χρήστες για απόπειρες phishing κρυμμένες πίσω από συντομευμένα links σε ιστοσελίδες. Η παραδοσιακή προϊοντική γραμμή της Kaspersky για οικιακούς καταναλωτές, με Essential-to-Premium λύσεις, ενισχύθηκε περεταίρω για να προσφέρει μία καλύτερη εμπειρία στον χρήστη μέσα από βελτιστοποιήσεις στην απόδοση και τον αριθμό των ειδοποιήσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα της Kaspersky – The true value of digital privacy: are consumers selling themselves short? – γίνεται όλο και πιο σύνηθες για τους καταναλωτές να προστατεύουν την ψηφιακή τους ιδιωτικότητα μέσα από τον έλεγχο των ρυθμίσεων στις συσκευές και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν. Στην πραγματικότητα, περισσότερο από το ένα τρίτο (35%) των καταναλωτών ακολουθεί τακτικά αυτήν την πρακτική.

Ωστόσο, καθώς οι εφαρμογές σήμερα στέλνουν συχνά ύποπτα αιτήματα που μπορούν να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα των χρηστών, η σύγχυση κυριαρχεί. Προκειμένου να απλοποιήσει τον έλεγχο της ιδιωτικότητας των καταναλωτών και να βοηθήσει να εξοικονομήσουν χρόνο με τη διαχείριση των ρυθμίσεων, η νέα λειτουργία του Kaspersky Security Cloud for Android δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ελέγξουν και να διαχειριστούν τις άδειες των εφαρμογών συγκεντρωμένα, με μία ματιά. Αυτό βοηθάει δυνητικά στον εντοπισμό επικίνδυνων ή αμφιλεγόμενων αιτημάτων από μία εφαρμογή και στην επεξήγηση των κινδύνων που σχετίζονται με διαφορετικά είδη συνηθισμένων αδειών.

Εκτός από τις ύποπτες άδειες εφαρμογών, υπάρχει ακόμη ένας κίνδυνος ιδιωτικότητας για τον οποίο οι καταναλωτές πρέπει να έχουν επίγνωση και λήφθηκε υπ’ όψιν στη νέα εκδοχή του Kaspersky Security Cloud. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρήθηκε ευρεία υιοθέτηση στη χρήση σύντομων URLs λόγω του περιορισμένου αριθμού χαρακτήρων που καταλαμβάνουν σε άμεσα μηνύματα ή tweets. Για την ακρίβεια, πολλές νόμιμες υπηρεσίες χρησιμοποιούν πλέον σύντομα URLs ως link σε επιθυμητές ιστοσελίδες για πωλήσεις και σκοπούς marketing. Ωστόσο, ενώ υπάρχουν οφέλη, μπορούν να είναι επικίνδυνα, καθώς οι χρήστες δεν γνωρίζουν απαραιτήτως που οδηγούν. Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και έχει οδηγήσει στην αυξανόμενη δημοτικότητα των σύντομων URLs μεταξύ των ψηφιακών εγκληματιών τα τελευταία χρόνια. Για να το αντιμετωπίσουν αυτό, οι χρήστες του Kaspersky Security Cloud μπορούν να αξιοποιήσουν τη βελτιωμένη Anti-Phishing λειτουργία για την καλύτερη προστασία των προσωπικών τους πληροφοριών. Η υπηρεσία εξετάζει τα σύντομα URLs και προειδοποιεί αν ένα phishing link είναι κρυμμένο πίσω από αυτά. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, το Kaspersky Security Cloud στέλνει μία anti-phishing προειδοποίηση στον χρήστη και τον διαβεβαιώνει πως τα links και οι ιστοσελίδες στις οποίες έχει πρόσβαση είναι ασφαλή.

Υπάρχουν τρεις εκδόσεις του Kaspersky Security Cloud: Δωρεάν (εξελιγμένη εκδοχή του Kaspersky Free που πλέον, εκτός από Windows, υποστηρίζει και φορητές συσκευές και προσφέρει προσωποποιημένη προστασία), Προσωπική και Οικογενειακή. Κάθε έκδοση προσφέρει έναν διαφορετικό αριθμό από εφαρμογές, εργαλεία και τεχνολογίες. Όλοι οι συνδρομητές του Kaspersky Security Cloud μπορούν να εγκαταστήσουν τις εφαρμογές και τις τεχνολογίες του σε PC, Mac και φορητές συσκευές. Επιπλέον, όλοι οι καταναλωτές θα λάβουν νέες λειτουργίες και αναβαθμίσεις δωρεάν κατά τη διάρκεια της περιόδου συνδρομής.