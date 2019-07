Εθνικό σχέδιο δράσης για την εκρίζωση του ιού της ηπατίτιδας C ξεκινά η Κύπρος

Της Ανθής Αγγελοπούλου

Το Υπουργικό Συμβούλιο στην Κύπρο ενέκρινε στις 17 Απριλίου 2019 το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εκρίζωση της ηπατίτιδας C, το οποίο και ετοιμάστηκε από την Εθνική Συντονιστική Επιτροπή του υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου, η ηπατίτιδα C αποτελεί σοβαρό ζήτημα Δημόσιας Υγείας παγκοσμίως, με πολύ υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Τα επίσημα στοιχεία της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων του υπουργείου Υγείας Κύπρου, για την περίοδο 2005-2018, δείχνουν ότι στο νησί έχουν καταγραφεί 332 περιστατικά ηπατίτιδας C. Ενώ, 8 στους 10 πάσχοντες παραμένουν δυστυχώς αδιάγνωστοι. «Περίπου το 0,6% των πολιτών στην Κύπρο έχει ηπατίτιδα C για το λόγο αυτό η εξάλειψή της νόσου περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες του υπουργείου» τόνισε ο κ. Ιωάννου.

Τα συμπτώματα της επονομαζόμενης «αθόρυβης νόσου» εμφανίζονται αρκετά χρόνια αφότου το άτομο έχει προσβληθεί από τον ιό, με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές η θεραπεία να χορηγείται αργά και να μην έχει αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο και του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στόχος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ηπατίτιδαςCΓ, με απώτερο σκοπό την εκρίζωσή της μέχρι το 2030.

Όπως είπε ο υπουργός, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Εθνικού Σχεδίου στηρίζεται σε πέντε άξονες, που είναι η αναδιοργάνωση δομών και υπηρεσιών, η αγωγή υγείας, η πρόληψη και η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, ο προσυμπτωματικός έλεγχος, η διάγνωση και η θεραπεία, και η παρακολούθηση, η αποκατάσταση και η χρόνια φροντίδα.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δράσεων που δύναται να επιτύχουν βιώσιμες λύσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενών και της αποτελεσματικής και καθολικής θεραπείας στον γενικό πληθυσμό και στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Μέσω της υλοποίησης του Σχεδίου, αναμένεται, μεταξύ άλλων, η σταδιακή μείωση του φορτίου νοσηρότητας και θνησιμότητας, η μείωση της μεταδοτικότητας και η εξάλειψη της ηπατίτιδας C.

Συνδυασμός πρόληψης και θεραπείας

Ο πυλώνας της πρόληψης επικεντρώνεται στην ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού και των ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως οι χρήστες ενδοφλέβιων εξαρτησιογόνων ουσιών, οι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα, οι μετανάστες από χώρες υψηλού επιπολασμού, οι άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, και στον προσυμπτωματικό έλεγχο, με τον έγκαιρο εντοπισμό των νέων κρουσμάτων και την άμεση σύνδεσή τους με τις θεραπευτικές δομές.

Για το έτος 2019 προγραμματίζεται μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού, των ομάδων υψηλού κίνδυνου και των επαγγελματιών υγείας.

Διακρατική Συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου

Η χρόνια λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας C μπορεί να αντιμετωπιστεί στις μέρες μας με εξαιρετικά αποτελεσματικό τρόπο, αφού μια πολύ σύντομη φαρμακευτικής θεραπείας (συνήθως 8-12 εβδομάδες) οδηγεί σε πλήρη ίαση πέραν του 95-98% των ασθενών. Η θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης και ηπατοκυτταρικού καρκινώματος σε ένα μεταγενέστερο στάδιο.

Προς την κατεύθυνση της ολοκληρωτικής αντιμετώπισης της νόσου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και τίθεται σε ισχύ η διακρατική Συμφωνία μεταξύ των υπουργείων Υγείας Κύπρου και Ελλάδας για διαπραγμάτευση κοινών τιμών για τα καινοτόμα φάρμακα για τη θεραπεία της ηπατίτιδας C. Στο εξής, οι τιμές που πέτυχε η Ελλάδα μέσω της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων για την προμήθεια των εν λόγω φαρμάκων θα ισχύουν και για την Κύπρο. Η Συμφωνία αυτή κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο, η οποία λόγω της μικρής αγοράς της δεν έχει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη έναντι της φαρμακευτικής βιομηχανίας για την εξασφάλισή τους σε χαμηλότερες τιμές.

Επιπρόσθετα, σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η υποψηφιότητα, μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECDC) και τον Συνασπισμό για την Ολοκληρωτική Εξάλειψη της Ηπατίτδας Παγκοσμίως (Coalition for Global Hepatitis Elimination), του Δρ. Πέτρου Κατσιολούδη, προέδρου της Εθνικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C, για το βραβείο του Πρωταθλητή στην προσπάθεια για την Εξάλειψη της Ηπατίτιδας (Hepatitis Elimination Champion).