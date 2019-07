Έμεινε ο Τσέρι στον Ολυμπιακό

Την παραμονή του Ουίλ Τσέρι στο δυναμικό του Ολυμπιακού και τη σεζόν 2019/2020 ανακοίνωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Ο 28χρονος γκαρντ, ο οποίος είχε έρθει τον περασμένο Απρίλιο στους Πειραιώτες, είναι αυτός, που κατά πάσα πιθανότητα, αποτελεί την τελευταία... πινελιά στο ρόστερ του Ολυμπιακού για την επόμενη περίοδο.

Ο Ντέιβιντ Μπλατ εκτιμά ότι με την παραμονή του Τσέρι η περιφερειακή γραμμή της ομάδας του είναι πλήρης, δεδομένων και των υπόλοιπων παικτών που την απαρτίζουν: Ουέιντ Μπόλντγουιν, Αντώνης Κόνιαρης, Βασίλης Σπανούλης, Μπράντον Πολ και Κέβιν Πάντερ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Παίκτης του Ολυμπιακού θα είναι και τη νέα σεζόν ο Γουίλ Τσέρι. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος αγωνίστηκε από τα μέσα της προηγούμενης σεζόν στους «ερυθρολεύκους», θα παραμείνει κάτοικος Πειραιά.

Το who is who

O Will Cherry έχει γεννηθεί στις 8/2/1991 και φοίτησε στο κολέγιο Μontana από το 2009 έως και το 2013. Ο ύψους 1.85 γκαρντ, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ευρώπη καθώς έχει περάσει από ομάδες όπως η Ζαλγκίρις Κάουνας και η Άλμπα Βερολίνου. Μετά τα μέσα της περσινής σεζόν, ο 28χρονος γκαρντ αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και φέτος το ξεκίνημα της χρονιάς θα τον βρει στα «ερυθρόλευκα».

Ατομικές διακρίσεις:

Πρωταθλητής Λιθουανίας το 2015 με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Πρωταθλητής Κροατίας το 2018 με τη Τσεντεβίτα. Κυπελλούχος Γερμανίας το 2016 με την Άλμπα Βερολίνου. Κυπελλούχος Κροατίας το 2018 με την Τσεντεβίτα και MVP του αγώνα».