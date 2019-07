Ανακοίνωσε τον Κουζμίνσκας ο Ολυμπιακός

Η έβδομη μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι γεγονός, καθώς το βράδυ της Δευτέρας (22/07) οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας.

Ο Λιθουανός φόργουορντ υπέγραψε για 1+1 χρόνια στους Πειραιώτες, που πλέον, στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην απόκτηση ενός ακόμη γκαρντ, προκειμένου να κλείσουν το ρόστερ τους για τη νέα περίοδο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μιντάουγκας Κουζμίνσκας. Ο Λιθουανός φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Το who is who…

Γεννήθηκε: 19/10/1989

Υπηκοότητα: Λιθουανός

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σμολ φόργουορντ/Πάουερ Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες: Sakalai Vilnius (2006–2007), Perlas Vilnius (2007–2008), Siauliai (2008–2010), Zalgiris Kaunas (2010–2013), Unicaja Malaga (2013–2016), New York Knicks (2016–2017), Olimpia Milano (2018–2019)

Τίτλοι σε συλλογικό επίπεδο

Πρωταθλητής Λιθουανίας: 2010-11, 2011-12, 2012-13.

Πρωταθλητής Ιταλίας: 2017-18.

Κυπελλούχος Λιθουανίας: 2011, 2012.

Σούπερ Καπ Λιθουανίας: 2012.

Σούπερ Καπ Ιταλίας: 2018.

Πρωταθλητής Βαλτικής Λίγκας: 2011, 2012.

Τίτλοι με την Εθνική Λιθουανίας

Ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2013 και του 2015



Ατομικές διακρίσεις

MVP στην σειρά των τελικών του Λιθουανικού Πρωταθλήματος (2013)

Μέλος της Εθνικής Λιθουανίας στο Παγκόσμιο του 2014, στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016 και στο Ευρωμπάσκετ του 2017.

Συμμετοχή στο All Star Game της Λιθουανίας: 2010, 2011, 2012

Οι περσινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 30 αγώνων με την Αρμάνι Τζινς Μιλάνο είχε μέσο όρο 17:03 λεπτά συμμετοχής, 8.5 πόντους (85.9% στις βολές, 51.4% στα δίποντα, 46.9% στα τρίποντα), 3.3 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ. Στο Ιταλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 33 αγώνων είχε μέσο όρο 9.2 πόντους (81.8% στις βολές), 60.5% στα δίποντα και 34.2% στα τρίποντα), 3.3 ριμπάουντ και 0.7 ασίστ».