Ποιος είναι ο αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας

Διστακτικοί εμφανίζονται οι CEOs των τεχνολογικών εταιρειών σχετικά με την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων τους ενόψει του αντίκτυπου της Τεχνητής Νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας, σύμφωνα με νέα έκθεση της KPMG.

Παρά τις προσδοκίες για τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) θα επηρεάσει την εργασία, μόλις 42% των CEOs του τεχνολογικού κλάδου σχεδιάζουν κάποια αναβάθμιση των δεξιοτήτων για την πλειονότητα των εργαζομένων τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με τημε τίτλο “The future of HR in the technology sector (Το μέλλον του Ανθρώπινου Δυναμικού στον τομέα της τεχνολογίας)”.