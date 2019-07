To Instagram κρύβει likes για να «μειώσει την πίεση» προς τους χρήστες

Το Instagram κρύβει τον αριθμό των likes σε αναρτήσεις σε μια σειρά χωρών- περιλαμβανομένων της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας- προκειμένου να «μειώσει την πίεση» στους χρήστες.

Όπως αναφέρει το BBC, πρόκειται για μια δοκιμή η οποία αρχίζει την Πέμπτη, και θα σημαίνει πως οι χρήστες θα βλέπουν ένα όνομα χρήστη συν «και άλλοι» (and others) κάτω από τις αναρτήσεις, αντί για τον αριθμό, στο feed τους. Όπως διευκρινίζει το The Verge, οι χρήστες θα έχουν την επιλογή να κρύβουν δημόσια τον αριθμό των likes στα posts τους, αν και θα μπορούν να βλέπουν οι ίδιοι αυτά που λαμβάνουν. Αντίστοιχα, δεν θα μπορούν να βλέπουν και τον αριθμό των likes που λαμβάνουν οι αναρτήσεις των άλλων.

Εδώ και καιρό είναι έντονοι οι προβληματισμοί πως οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προκαλούν πτώση της αυτοπεποίθησης και συναισθήματα ανεπάρκειας σε νέους.

Το Instagram είχε αρχίσει μια παρόμοια δοκιμή στον Καναδά τον Μάιο και η νέα δοκιμή λαμβάνει χώρα στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ιαπωνία και τη Βραζιλία, όπως ανέφερε η εταιρεία στο BBC. «Ελπίζουμε πως αυτή η δοκιμή θα μειώσει την πίεση όσον αφορά στο πόσα likes θα λάβει ένα post, ώστε να μπορείτε να επικεντρώνεστε στο να μοιράζεστε τα πράγματα που αγαπάτε» είπε η Μία Γκάρλικ διευθύντρια πολιτικής του Facebook Australia and New Zealand. Ο στόχος, πρόσθεσε, είναι οι χρήστες να μη νιώθουν πως κρίνονται και να εξεταστεί κατά πόσον αυτή η αλλαγή μπορεί να βοηθήσει στο να επικεντρώνονται λιγότερο στα likes και περισσότερο στο να πουν την ιστορία τους.

Το Instagram διευκρίνισε ότι αυτή η δοκιμή δεν θα επηρέαζε τα όργανα μετρήσεων για επιχειρήσεις και δημιουργούς που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του, και ότι οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τη λίστα των ατόμων που έκαναν like σε αναρτήσεις άλλων, κάνοντας κλικ πάνω τους.