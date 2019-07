Μπάσκετ: Στον Ολυμπιακό ο Μπόλντγουιν

Στο έμψυχο δυναμικό του Ολυμπιακού εντάχθηκε από σήμερα ο Ουέιντ Μπόλντγουιν, μετά την επισημοποίηση της συνεργασίας εκ μέρους της πειραϊκής ομάδας.

Ο 32χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ υπέγραψε για δύο χρόνια στους «ερυθρόλευκους». Στην επαγγελματική καριέρα του έχει αγωνιστεί έως τώρα, μεταξύ άλλων, στους Μέμφις Γκρίζλις και τους Πόρτλαντ Τρέιλμπλέιζερς.

Η ανακοίνωση:

«H KAE Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ουέιντ Μπόλντγουιν. Ο Αμερικανός πόιντ γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ με τις φανέλες των Μέμφις Γκρίζλις και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Who is Who

==========

Γεννήθηκε: 29/03/1996

Υπηκοότητα: Αμερικανός

Ύψος: 1.93

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες: 2016–2017: Memphis Grizzlies, Iowa Energy 2017–2019: Portland Trail Blazers, Texas Legends

Οι περσινοί αριθμοί του: Στο ΝΒΑ με την φανέλα του Πόρτλαντ έπαιξε 16 αγώνες και είχε μέσο όρο 1,9 πόντους και 1,8 ασίστ. Στην G-League και τους Τexas Legends σε σύνολο 6 αγώνων είχε 22,7 πόντους, 3,5 ασίστ, 5,2 ριμπάουντ και 2,2 κλεψίματα».