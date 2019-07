Πείραμα της NASA για συναρμολόγηση διαστημοπλοίων σε τροχιά

Ένα μικρό διαστημόπλοιο, ονόματι Archinaut One, θα αναλάβει να δείξει κατά πόσον είναι δυνατή η παραγωγή και συναρμολόγηση τμημάτων διαστημοπλοίων σε χαμηλή τροχιά, στο πλαίσιο συμβολαίου αξίας 73,7 εκατ. δολαρίων που υπέγραψε η NASA με τη Made In Space, Inc.

Τέτοιου είδους τεχνολογικές δυνατότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη NASA, ειδικά στο πλαίσιο των σχεδιασμών της για νέες αποστολές στη Σελήνη, και μετέπειτα στον Άρη.

To Archinaut One αναμένεται να εκτοξευτεί με πύραυλο Electron της Rocket Lab από τη Νέα Ζηλανδία, όχι νωρίτερα από το 2022. Όταν βρεθεί σε χαμηλή τροχιά, το σκάφος θα φτιάξει μέσω 3D εκτύπωσης δύο δοκούς που θα εκτείνονται 10 μέτρα από την κάθε πλευρά του διαστημοπλοίου. Καθώς η κατασκευή τους θα προχωρά, η κάθε δοκός θα ξεδιπλώσει δύο συστοιχίες ηλιακών συλλεκτών που παράγουν μέχρι και πέντε φορές πιο πολλή ενέργεια από τους συμβατικούς ηλιακούς συλλέκτες σε διαστημόπλοια τέτοιου μεγέθους.

«Η κατασκευή μέσω ρομπότ και συναρμολόγηση στο διάστημα είναι αδιαμφισβήτητα game-changers και θεμελιώδεις δυνατότητες για τη μελλοντική εξερεύνηση του διαστήματος» είπε ο Τζιμ Ρόιτερ, υποδιοικητής στο Space Technology Mission Directorate της NASA. «Αποκτώντας το προβάδισμα στην ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας, οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν την ηγετική τους θέση στην εξερεύνηση του διαστήματος, καθώς προχωρούμε με αστροναύτες στη Σελήνη και μετά στον Άρη».

Τα οφέλη που παρέχονται από τεχνολογίες τέτοιου είδους είναι πολλά και περιλαμβάνουν, πέρα από τη δυνατότητα κατασκευής κεραιών, τηλεσκοπίων και άλλων τμημάτων σε τροχιά, αύξηση δυνατοτήτων μικρών δορυφόρων, μείωση του μεγέθους που καταλαμβάνεται σε πυραύλους κατά τις εκτοξεύσεις και αποφυγή επικίνδυνων διαστημικών περιπάτων από αστροναύτες για κάποιες εργασίες.