Στο κλειστό του ΟΑΚΑ μεταφέρεται η τελευταία ιστορική συναυλία των Slayer

Το ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης» δεν θα μπει και πάλι στον συναυλιακό χάρτη του καλοκαιριού με το ιστορικό τελευταίο live των Slayer στην Ελλάδα, στο πρώτο Athens Rocks Festival, το Σάββατο 13 Ιουλίου, αφού η συναυλία μεταφέρεται στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ «Νίκος Γκάλης».

Αρχικά, είχε ανακοινωθεί ότι η συναυλία των Slayer μαζί με τους Rotting Christ, Leprous και Suicidal Angels, θα γινόταν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ωστόσο, με ανακοίνωση των διοργανωτών, η συναυλία των Slayer άλλαξε χώρο διεξαγωγής.

Η επίσημη τοποθέτηση της διοργανώτριας εταιρείας High Priority έχει ως εξής:

«Θέλοντας να τιμήσουμε τους Slayer και τους Έλληνες φαν και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις μιας εμφάνισης τέτοιου μεγέθους, το AthensRocks μεταφέρεται στο γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ “Νίκος Γκάλης”. Ραντεβού, λοιπόν, το Σάββατο 13 Ιουλίου, για να φωνάξουμε μαζί, για μία τελευταία φορά SLAYEEEEEER!

Τα εισιτήρια ισχύουν κανονικά ενώ οι κάτοχοι των εισιτηρίων Vip και High Priority θα ενημερωθούν μέσω e-mail με τις απαραίτητες πληροφορίες για την πρόσβασή τους στον χώρο».

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, και μετά από πολλά σχόλια που γράφτηκαν στα social media από τους οπαδούς των Slayer και τους κατόχους εισιτηρίων της συναυλίας, εξαιτίας ειδικών περιστάσεων και με γνώμονα την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών, το AthensRocks μεταφέρθηκε στο πιο σύγχρονο κλειστό γήπεδο της χώρας.

Το γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ τηρεί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, για να φιλοξενήσει ένα σόου αντάξιο του ονόματος των Slayer.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, οι Slayer προανήγγειλαν το τέλος τους με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, που ανέφερε μεταξύ άλλων: «Παίζοντας την πιο επιθετική μουσική που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, με σχεδόν 3.000 συναυλίες σε ολόκληρο τον κόσμο, κερδίζοντας αμέτρητα βραβεία, κάνοντας εκατοντάδες εξώφυλλα και δυστυχώς βιώνοντας την απώλεια ενός εκ των ιδρυτικών μελών μας -του κιθαρίστα Jeff Hanneman, η εποχή των Slayer, ενός εκ των μεγαλύτερων thrash/metal/punk γκρουπ όλων των εποχών, φτάνει στο τέλος της».

Η θρυλική μπάντα από την Καλιφόρνια δημιουργήθηκε το 1981 από τους Kerry King, Jeff Hanneman, Tom Araya και Dave Lombardo. Θεωρείται μία από τις τέσσερις σημαντικότερες του thrash metal -μαζί με τους Metallica, Megadeth και Anthrax. To ντεμπούτο άλμπουμ των Slayer κυκλοφόρησε το 1983, με τίτλο «Show No Mercy», και κόστισε μόλις 400 δολάρια. Άγγιξε, ωστόσο, τις 60.000 πωλήσεις.

Με τον ακραίο, καταιγιστικό ήχο τους, σε συνδυασμό με τους προκλητικούς στίχους τους για τη θρησκεία, τους serial killers, τον πόλεμο, τα βασανιστήρια και την τρομοκρατία -αρκετοί εκ των οποίων, μάλιστα, λογοκρίθηκαν και απαγορεύθηκαν- το συγκρότημα έκανε αμέσως αίσθηση.

Το «Reign in Blood», που κυκλοφόρησε το 1986, χαρακτηρίστηκε ως το πιο «σκληρό» άλμπουμ όλων των εποχών, απογειώνοντας τη φήμη της μπάντας σε ολόκληρο τον κόσμο. Oι Slayer έχουν κυκλοφορήσει συνολικά 12 studio άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Repentless» (2015) και δύο live άλμπουμ. Τέσσερις φορές, μάλιστα, έχουν προταθεί για βραβείο Grammy, κερδίζοντας τις δύο από αυτές: Το 2007 για το τραγούδι «Eyes of the Insane» και το 2008 για το τραγούδι «Final Six». Τον Μάιο του 2013, ο Jeff Hanneman έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους απανταχού λάτρεις του συγκροτήματος. Το μεγάλο κενό που άφησε πίσω του, ανέλαβε να καλύψει ο Gary Holt.

