«Ερυθρόλευκος»... και με τη βούλα ο Ελ Αραμπί

Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι από το πρωί του Σαββάτου (6/07) ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Ο Μαροκινός επιθετικός, αφού πέρασε επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο στους Πειραιώτες, που με τη σειρά τους ανακοίνωσαν την απόκτηση του 32χρονου άσου.

Η λιτή ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων» αναφέρει: «Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Το who is who

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, είναι γεννημένος στην Καέν της Γαλλίας, στις 3 Φεβρουαρίου 1987, ενώ αγωνίζεται με τα χρώματα της εθνικής ομάδας του Μαρόκο.

Στην καριέρα του, μετρά 315 επίσημες συμμετοχές, έχοντας σημειώσει 178 γκολ, μοιράζοντας 35 τελικές πάσες.

Ομάδες που έχει αγωνιστεί:

2008-2011: Καέν (Γαλλία)

2011-2012: Αλ Χιλάλ (Σαουδική Αραβία)

2012-2016: Γρανάδα (Ισπανία)

2016-2019: Αλ Ντουχάιλ (Κατάρ)

Εντός της ημέρας ο παίκτης αναμένεται να «πετάξει» για την Αυστρία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού και να ξεκινήσει προετοιμασία με τη νέα του ομάδα.

Ο εκλεκτός της τεχνικής ηγεσίας και της διοίκησης του Ολυμπιακού για τη θέση του σέντερ φορ γεννήθηκε στην Καέν (3 Φεβρουαρίου 1987) και ξεκίνησε την καριέρα από τις ακαδημίες της ομάδας της πόλης.

Το 2008 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα και το 2011 πήγε στην Αλ Χιλάλ της Σαουδικής Αραβίας αντί 7.500.000 ευρώ. Επέστρεψε στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά (2012), καθώς τον απέκτησε η Γρανάδα αντί 5.000.000 ευρώ.

Έμεινε τέσσερα χρόνια στην ομάδα της Ανδαλουσίας και το 2016 πήγε στην Αλ Ντουχαΐλ του Κατάρ. Την περασμένη σεζόν πέτυχε 26 γκολ σε 22 ματς στο πρωτάθλημα.

Τη σεζόν 2017/2018 είχε τον ίδιο αριθμό γκολ σε 20 ματς στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της αραβικής χώρας.

Την πρώτη σεζόν (2016/2017) είχε 24 γκολ σε 18 ματς. Ακόμη και στην Primera, ένα από τα δυσκολότερα πρωταθλήματα, οι χρονιές του ήταν εξαιρετικές. Με τη Γρανάδα είχε 8, 12, 8 και 16 γκολ αντίστοιχα τις σεζόν που αγωνίστηκε.

Με την εθνική ομάδα του Μαρόκου σε 41 εμφανίσεις έχει πετύχει 15 γκολ. Δείτε τα highlights με τον ύψους 1.83 επιθετικό: