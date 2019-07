Σύστημα επιθεώρησης εγγράφων ετοιμάζει το Google Drive

H σουίτα εφαρμογών του Google Drive εμπλουτίζεται διαρκώς με νέα χαρακτηριστικά, ένα από τα οποία είναι η δυνατότητα της αναθεώρησης εγγράφων του Google Docs.

Αναλυτικότερα, η Google στοχεύει σε όσους χρησιμοποιούν το Google Drive για εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Με το νέο σύστημα μπορεί να ζητά και να λαμβάνει κανείς έγκριση για ένα έγγραφο που ανήκει στα Docs, τα Sheets και τα Slides της online σουίτας εφαρμογών γραφείου. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται ότι μπορεί να ανέβει η παραγωγικότητα σε μία ομάδα που συνεργάζεται εξ’ αποστάσεως σε ένα κοινό project.

H νέα λειτουργία των εγγράφων της Google παρακάμπτει την ανάγκη της αποστολής emails σε έναν ανώτερο προκειμένου να δοθεί η έγκρισή του και να προχωρήσει ένα υπό διαμόρφωση κείμενο. Με το ενσωματωμένο σύστημα, εκείνος που συντάσσει ένα κείμενο ή προετοιμάζει μία παρουσίαση θα μπορεί να ζητά απλώς και μόνο την έγκριση ενός ή και περισσότερων του ενός συνεργάτη του. Θα υπάρχει και η δυνατότητα του ορισμού μίας ημερομηνίας για τις απαντήσεις των συνεργατών, ενώ θα λαμβάνεται υπόψη το deadline που έχει τεθεί, προτού να σταλούν οι αντίστοιχες ειδοποιήσεις μέσω email.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης ενός εγγράφου, δεν θα μπορούν να γίνονται περαιτέρω αλλαγές από τον συντάκτη, κάτι που θα είναι διαθέσιμο και πάλι ως δυνατότητα μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την πλευρά της ομάδας διόρθωσης. Με δεξί κλικ πάνω σε ένα αρχείο θα μπορεί κανείς να επιλέγει το μενού Approvals, το οποίο θα επιτρέπει την έναρξη της σχετικής διαδικασίας αναθεώρησης ενός εγγράφου.

Τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές, η εν λόγω λειτουργία ήταν σε δοκιμαστική λειτουργία στις σουίτες G Suite Business, G Suite Enterprise, G Suite for Education, G Suite Enterprise for Education και G Suite for Nonprofits. Το χαρακτηριστικό αυτό δεν ήταν διαθέσιμο στις εκδόσεις G Suite Basic και τις δωρεάν εκδόσεις.