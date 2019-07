Ευ. Αποστολάκης: Επιζητούμε την ειρήνη, προασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Μήνυμα πως η Ελλάδα επιζητεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, ωστόσο προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα έστειλε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, μιλώντας στο πλαίσιο του Β’ κύκλου εργασιών του Διεθνούς Θερινού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 2019 «New State of Affairs in the Western Balkans and the Eastern Mediterranean», που διοργανώνει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Όπως είπε ο κ. Αποστολάκης «η Ελλάδα οικοδομεί γέφυρες συνεργασίας και διαλόγου με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη σχέσεων καλής γειτονίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής διάδρασης», ωστόσο, πρόσθεσε ότι «έχουμε να συμβιώσουμε με έναν δύσκολο γείτονα».

«Αντιμετωπίζουμε τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στο χώρο του Αιγαίου και τις διάφορες ανυπόστατες αιτιάσεις, αντιδρώντας πάντα με σύνεση και στρατηγική ψυχραιμία. Η στάση μας αυτή είναι αυτονόητο δεν πρέπει να παρερμηνεύεται ως αδυναμία», σημείωσε.

Παράλληλα, επεσήμανε πως «από την πλευρά μας, καταβάλλουμε προσπάθειες εξομάλυνσης. Στη λογική αυτή, διεξήχθησαν πρόσφατα, συναντήσεις μεταξύ τεχνικών ομάδων των δυο χωρών και καθορίστηκαν δράσεις στο πλαίσιο των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, την εξέλιξη των οποίων συζήτησα με τον Τούρκο ομόλογό μου την προηγούμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες».

Σύμφωνα με τον ΥΠΕΘΑ «ο δίαυλος επικοινωνίας πρέπει να μείνει ανοιχτός. Επιδιώκουμε την ύφεση της έντασης, καθώς όπως λέω πάντα η συσσώρευση έντασης εγκυμονεί κινδύνους ατυχήματος και ενέχει την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης».

«Εμείς, σε κάθε περίπτωση επιζητούμε την ειρήνη και τη σταθερότητα, την ίδια στιγμή όμως προασπίζουμε αποφασιστικά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η πολιτική βούληση, αλλά και η αποτρεπτική ισχύς και το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεών, έχουν καταστήσει το μήνυμα αυτό σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο κ. Αποστολάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόφαση της Τουρκίας να προβεί σε παράνομη γεώτρηση στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως είναι «μια απόφαση την οποία έχουμε καταδικάσει και η οποία έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Ιδιαίτερα πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση, που για πρώτη φορά στέλνει ένα τόσο ξεκάθαρο μήνυμα υπεράσπισης της διεθνούς νομιμότητας, και σαφούς υποστήριξης των θέσεων της Κύπρου».

«Επικροτούμε την ψύχραιμη και νηφάλια στάση της Κύπρου και παραμένουμε σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και τους κοινοτικούς εταίρους και συμμάχους για τις επόμενες ενέργειες», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.