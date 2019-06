Εντοπίσθηκε σοβαρή ευπάθεια στον gaming client Origin της Electronic Arts

Η αλυσίδα ευπαθειών που αποκαλύφθηκε μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους λογαριασμούς και τα στοιχεία ταυτότητας περισσότερων από 300 εκατομμύρια χρήστες

Η Check Point Research, το τμήμα έρευνας της Check Point Software Technologies, παρόχου λύσεων κυβερνοασφάλειας, και η CyberInt, πάροχος υπηρεσιών ανίχνευσης και περιορισμού απειλών σε ψηφιακές επιχειρήσεις, εντόπισαν μια αλυσίδα ευπαθειών στον gaming client Origin που αναπτύχθηκε από την Electronic Arts (EA). Εφόσον οι ευπάθειες είχαν γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, θα οδηγούσαν στην απώλεια των λογαριασμών των χρηστών και στην κλοπή των στοιχείων ταυτότητας τους.

Η EA είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία gaming παγκοσμίως και διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της πασίγνωστους τίτλους παιχνιδιών όπως τα FIFA, Madden NFL, NBA Live, UFC, The Sims, Battlefield, Command and Conquer και Medal of Honor. Τα παιχνίδια αξιοποιούν την πλατφόρμα Origin, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν και να παίζουν games της EA σε PC και κινητά. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, όπως διαχείριση προφίλ, δικτύωση με φίλους μέσω chat και άμεση συμμετοχή στο παιχνίδι. Περιλαμβάνει επίσης την ενοποίηση του community με sites όπως το Facebook, το Xbox Live, το PlayStation Network και το Nintendo Network.