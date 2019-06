Δημοκρατικοί: Ενωμένοι απέναντι στον Τραμπ, διχασμένοι για το δημόσιο σύστημα υγείας στο πρώτο ντιμπέιτ

Τα ξίφη τους σε μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινή γνώμη διασταύρωσαν στην πρώτη τους κοινή τηλεοπτική εμφάνιση οι δέκα υποψήφιοι των Δημοκρατικών.

Στον πρώτο γύρο της τηλεμαχίας, που κράτησε δύο ώρες (ο δεύτερος θα πραγματοποιηθεί απόψε) στο Μαϊάμι, οι δέκα είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και τα στοιχεία, που πιστεύουν ότι μπορούν να τους κάνουν να ξεχωρίσουν από το πλήθος των αντιπάλων τους.

Αν και συχνά αμφισβητούσαν τα λεγόμενα ή απηύθυναν ερωτήσεις ο ένας στον άλλο, δεν ανέφεραν το όνομα του Τζο Μπάιντεν ούτε μία φορά, ενώ ελάχιστες ήταν και οι έμμεσες αναφορές στο πρόσωπό του. Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να έχει αποκτήσει μεγάλο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, αλλά οι αναλυτές προειδοποιούν πως είναι ακόμη πολύ νωρίς και η κούρσα παραμένει ρευστή, καθώς μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων παραμένουν αναποφάσιστοι ή ακόμη και αδιάφοροι για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην οικονομία, το ντιμπέιτ αποκάλυψε σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των υποψηφίων στον έλεγχο της οπλοκατοχής και στην εξωτερική πολιτική. Οι μεγαλύτερες ωστόσο διαφορές καταγράφηκαν στον μέλλον του συστήματος υγείας και στον ρόλο, που θα πρέπει να έχει το κράτος σε αυτό.

Οι Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Μπιλ ντε Μπλάσιο ήταν οι μόνοι που σήκωσαν το χέρι τους, όταν ρωτήθηκαν εάν θα μπορούσαν να καταργήσουν πλήρως την ιδιωτική ασφάλιση στο πλαίσιο του προγράμματος Medicare for all. To συγκεκριμένο σύστημα στο οποίο καλύπτει το δημόσιο το μεγάλο μέρος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, έχει την θερμή στήριξη και του Μπέρνι Σάντερς, που όμως δεν πιστεύει ότι χρειάζεται να καταργήσει τη δυνατότητα ιδιωτικής ασφάλισης.

Υποψήφιοι όπως οι Έιμι Κλόμπουτσαρ και Τζον Ντιλέινι θέλουν μία πιο μετριοπαθή μεταρρύθμιση, αν και υπογράμμισαν και εκείνοι πως στόχος είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση στην περίθαλψη ακόμη περισσότερο από ό,τι κατέστη εφικτό επί Ομπάμα.

Διαμάχες υπήρξαν και ως προς την μεταναστευτική πολιτική, η οποία έχει έρθει στο προσκήνιο μετά και τη φωτογραφία του φωτογραφία του Όσκαρ Αλμπέρτο Μαρτίνεζ και της 2χρονης κόρης του, που συγκλόνισε ολόκληρο τον πλανήτη. Πατέρας και κόρη κείτονται νεκροί στον ποταμό Rio Grande καθώς η προσπάθειά τους να περάσουν από το Μεξικό στις ΗΠΑ απέτυχε. Σε αυτό το πεδίο ωστόσο τα πυρά ήταν πολύ περισσότερα κατά της πολιτικής Τραμπ από ό,τι μεταξύ των υποψηφίων για το χρίσμα των Δημοκρατικών.

Πηγή: Wall Street Journal