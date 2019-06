Ρεκόρ σε δημοπρασία με θρυλικές κιθάρες του David Gilmour

Εμβληματικές κιθάρες του David Gilmour των Pink Floyd, πωλήθηκαν σε δημοπρασία από τον Οίκο Christie's καταρρίπτοντας κάθε αντίστοιχο προηγούμενο ρεκόρ.

Μεταξύ αυτών ήταν και η Fender Stratocaster, κιθάρα με την οποία έπαιξε μερικά από τα πιο θρυλικά κομμάτια των Pink Floyd. Η εξάχορδη μαύρη Fender Stratocaster του 1969 πωλήθηκε για το ιλιγγιώδες ποσό των 3.975.000 δολ. Ο Gilmour έπαιξε με τη συγκεκριμένη κιθάρα στα τραγούδια «Comfortably Numb», «Money», «Shine On You Crazy Diamond» κ.ά., όπως και σε εκείνα της προσωπικής του δισκογραφίας «About Face», «On An Island», «Rattle That Lock». Κατά το πέρασμα των χρόνων ο σπουδαίος μουσικός είχε κάνει αρκετές μετατροπές στην κιθάρα του.

The legendary Black Strat achieves $3,975,000, establishing a new #WorldAuctionRecord for any guitar sold at auction #GilmourGuitars https://t.co/pVR93GBhFz pic.twitter.com/Hs0He9TMIn — Christie's (@ChristiesInc) 20 Ιουνίου 2019

Όπως είχε ο ίδιος κάνει γνωστό από τις αρχές του χρόνου, θα έβγαζε σε δημοπρασία 120 εμβληματικές κιθάρες του «για να δώσει χαρά και σε άλλους ανθρώπους». Σημειώνεται ότι τα έσοδα από την πώληση των μουσικών οργάνων θα διατεθούν για σημαντικούς κοινωφελείς σκοπούς.

Επίσης, στην ίδια δημοπρασία για πάνω από 1 εκατ. δολάρια πωλήθηκε και η αγαπημένη ακουστική κιθάρα του David Gilmour. Μια C.F. Martin & Company Nazareth D-35 του 1969. Με αυτή έγραψε και ηχογράφησε, το 1971, το «Dark Side Of The Moon» και το «Obscured By Clouds».

Στην λίστα ακόμα ήταν και η λευκή Stratocaster που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του «Another Brick In The Wall (Part 2)» η οποία άγγιξε τα 1.82 εκατ. δολάρια, όπως και μια Gibson Goldtop Les Paul του 1955 με την οποία έπαιξε τα κιθαριστικά σόλο του «Another Brick in the Wall (Part 2)», και πωλήθηκε για 447.000 δολ. Επιπλέον, μια σπάνια Gretsch White Penguin 6134, που αγοράστηκε το 1980 για την προσωπική του συλλογή, πωλήθηκε προς 447.000 δολ.

Μεταξύ των μουσικών οργάνων ήταν και η βασική κιθάρα με την οποία ηχογραφούσε και εμφανιζόταν από το 1988 έως το 2005, η οποία πωλήθηκε προς 615.000 δολ.

Τα συνολικά έσοδα από τη δημοπρασία έφτασαν τα 21.490.450 δολ. Εκτός από το φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, η δημοπράτηση ήταν παράλληλα μια προσπάθεια του David Gilmour να συμμαζέψει το σπίτι του. «Δεν θέλω να γεράσω τόσο πολύ και να έχω καταχωνιασμένες τόσες πολλές κιθάρες που κάθονται σε μια μεριά άχρηστες. Πολλές από αυτές δεν έχω πια χρόνο να τις χρησιμοποιώ συχνά. Θα δώσουν χαρά σε άλλους ανθρώπους» είχε αναφέρει ο 73χρονος Βρετανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και συνθέτης.