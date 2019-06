Έρευνα αποκαλύπτει ότι τέσσερις στους δέκα χρήστες θα εγκατέλειπαν τα social media

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα χρήστες του Διαδικτύου θα εγκατέλειπαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εάν αυτό τους διασφάλιζε παντοτινή ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόσφατη έκθεση της Kaspersky «The true value of digital privacy: are consumers selling themselves short?» αποκάλυψε ότι τέσσερις στους δέκα (38%) καταναλωτές θα διέγραφαν τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης τους αν αυτό τους διασφάλιζε ότι τα δεδομένα τους θα παραμείνουν ιδιωτικά για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Οι φόβοι που σχετίζονται με την προστασία της ψηφιακής ιδιωτικότητας έχουν προκαλέσει στους καταναλωτές περισσότερο άγχος σε σχέση με τη χρήση και τη διανομή των προσωπικών τους πληροφοριών στο διαδίκτυο. Η έρευνα τονίζει το πως και το γιατί οι προσωπικές πληροφορίες των καταναλωτών γίνονται απίστευτα σημαντικές για τους ίδιους.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Instagram ή το Twitter αποτελούν σημαντικό κομμάτι της ζωής μας και σύμφωνα με την έκθεση της Kaspersky, το 82% των ανθρώπων τις χρησιμοποιούν. Ως αντάλλαγμα για μερικά δεδομένα των χρηστών τους, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να εκφράσουν τους εαυτούς τους, να επικοινωνήσουν με τους φίλους και τις οικογένειες τους, όπως επίσης και να ανακαλύψουν ειδήσεις, ιδέες και τάσεις χωρίς καν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους.

Ωστόσο, παρά τα διάφορα οφέλη, κάποιοι θα αποσύρονταν από τα social media αν αυτό θα βοηθούσε στην ανάκτηση της ψηφιακής τους ιδιωτικότητας μια για πάντα.

Ο ένας στους δέκα (12%) που προσφέρει ελεύθερα τις προσωπικές του πληροφορίες για να γραφτεί σε παιχνίδια κουίζ (π.χ. με ποιον διάσημο μοιάζεις ή πιο είναι το αγαπημένο σου γεύμα), δεν θα μπορεί να το κάνει πια. Ωστόσο, μπορεί να είναι ακόμη πιο προβληματικό για το 58% που δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σύνδεσής του στα social media για να ταυτοποιήσει τον εαυτό του γρήγορα και πρακτικά σε διάφορα websites και υπηρεσίες.

Ίσως ακόμη πιο παράδοξο είναι το γεγονός ότι σε μία εποχή που ο αριθμός των χρηστών κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται κατά 2% έτος με έτος, ένας στους πέντε (19%) θα ήταν έτοιμος να αποχαιρετήσει εντελώς το ακουστικό του έτσι ώστε να εξασφαλίσει πως τα δεδομένα του παραμένουν ιδιωτικά για το υπόλοιπο της ζωής του.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα βρίσκονται σε ένα στάδιο όπου η ποιότητα της εμπειρίας του χρήστη βασίζεται έντονα σε έναν μεγάλο αριθμό προσωπικών πληροφοριών. Είτε αυτές αφορούν οικονομικά ζητήματα, πληροφορίες τοποθεσίας, αγοραστικά μοτίβα, προτιμήσεις φαγητού ή την κατάσταση των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Οπότε, ίσως δεν αποτελεί έκπληξη ότι ένα νοσταλγικό συναίσθημα παντοτινά χαμένων πληροφοριών μπορεί να έρθει στο προσκήνιο.

Δυστυχώς, ακόμη και η θυσία ολόκληρης της παρουσίας σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα ήταν αρκετή για να προστατέψει την ψηφιακή ιδιωτικότητα. Είναι μία διαδικασία, και όχι μία συμφωνία που μπορείτε να διαπραγματευτείτε άπαξ.

Προκειμένου να διατηρήσετε την ψηφιακή σας ιδιωτικότητα ασφαλή, η Kaspersky συνιστά να ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα:

• Προσπαθείτε να ελέγχετε τακτικά τις ρυθμίσεις ασφάλειας και επιλέξτε δύσκολους κωδικούς πρόσβασης για τους λογαριασμούς σας

• Μην ανοίγετε ή αποθηκεύετε άγνωστα αρχεία, καθώς μπορεί να είναι κακόβουλα.

• Μην ξεγελιέστε από ύποπτους ανθρώπους που υπόσχονται τιμαλφή ως αντάλλαγμα για τα προσωπικά σας δεδομένα και μην μοιράζεστε υπερβολικά πολλές λεπτομέρειες σας.

• Μην χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό για περισσότερα από ένα website ή υπηρεσία.

• Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε αξιόπιστες λύσεις ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που ελαχιστοποιούν το ρίσκο της ιδιωτικής παραβίασης