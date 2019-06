Ευ. Αποστολάκης: Με τα 80 νέα ελικόπτερα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αναβαθμίζονται

Η τελετή παραλαβής 10 ελικοπτέρων τύπου CH-47 «Chinook» και 70 αναγνωριστικών ελικοπτέρων τύπου OH-58D «Kiowa Warrior», έλαβε χώρα την Τρίτη στην έδρα της 1ης Ταξιαρχίας Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας.

Η παραλαβή των εν λόγω ελικοπτέρων, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των υπογραφεισών διακρατικών συμφωνιών Ελλάδας και ΗΠΑ για την παραχώρηση αμυντικού υλικού, αναβαθμίζει, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ, τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Αεροπορίας Στρατού, αλλά και τις αμυντικές δυνατότητες σε διακλαδικό επίπεδο. Η επιχειρησιακή αξιοποίησή τους θα συμβάλλει στους τομείς της επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και στην αύξηση της ευελιξίας και της μεταφορικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι δυνατότητες των ελικοπτέρων, πέραν της αμιγούς επιχειρησιακής τους αξίας, θα ενισχύσουν και το πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, στο έργο της αεροπυρόσβεσης, των αεροδιακομιδών και της εναέριας επιτήρησης κατά την αντιπυρική περίοδο.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, υπενθύμισε την πρόσφατη παράδοση στο Πολεμικό Ναυτικό του Αεροσκάφους Ναυτικής Συνεργασίας P-3B Ενδιάμεσης Λύσης και την ένταξη στην Πολεμική Αεροπορία των 12 νέων εκπαιδευτικών Αεροσκαφών σταδίου επιλογής TECNAM.

Όπως είπε, «είμαστε στην ευχάριστη θέση να αντικρίζουμε τους καρπούς μιας σημαντικής συνολικής προσπάθειας που δεν είναι άλλη από την υλοποίηση προγραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση των αμυντικών μας δυνατοτήτων. Των δυνατοτήτων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Άλλωστε σε αυτό το πνεύμα κινούμαστε πάντα. Πάντα εργαζόμαστε με γνώμονα τη συνεχή επιδίωξη την προαγωγή της καλώς εννοούμενης διακλαδικότητας και συνέργειας. Σκοπός μας είναι πάντα η επαύξηση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, συλλογικά, να καταστούν ακόμη πιο αποτελεσματικοί».

Ο ΥΠΕΘΑ τόνισε πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα, «όπως και όλα τα προγράμματα που υλοποιούμε, γίνονται πάντα με την καλύτερη οικονομοτεχνική σχέση κόστους-οφέλους. Στόχος μας είναι πάντα η απόκτηση οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης επιχειρησιακής αξίας, στο μικρότερο δυνατό κόστος. Συστημάτων και μέσων, απόλυτα προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές μας απαιτήσεις και που καλύπτουν υπαρκτές και αναγνωρισμένες επιχειρησιακές μας ανάγκες. Πάντα σεβόμενοι τις θυσίες του ελληνικού λαού».

Όπως επισήμανε, η πρόσκτηση των 70 ελικοπτέρων αναγνώρισης και ελαφράς επιθετικής κρούσης OH-58D Kiowa Warrior, με τον συναφή επίγειο εξοπλισμό υποστήριξης και εκπαίδευσης είναι μεγάλης επιχειρησιακής αξίας. «Είναι βέβαιο ότι τα ελικόπτερα Kiowa θα προσφέρουν πλεονεκτήματα στον τομέα επιτήρησης των συνόρων, στον Έβρο και στα ακριτικά νησιά του Ανατολικού και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, αφού θα έχουν την ικανότητα να επιχειρούν ημέρα και νύχτα, χάρη στα σύγχρονα συστήματα που φέρουν. Η ενσωμάτωσή τους στο Στρατό Ξηράς έρχεται να καλύψει μια υπαρκτή ανάγκη στον τομέα της επιτήρησης και αναγνώρισης. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό ότι τα αποκτούμε. Ενισχύουμε έτσι, την άμυνα των νησιών του Αιγαίου με στόχο να αποτελέσουν σημαντική ασπίδα έναντι οποιασδήποτε πρόκλησης».

Και για τα ελικόπτερα τύπου CHINOOK, σημείωσε ότι «οι χιλιάδες ώρες πτήσης που έχουν χρησιμοποιηθεί με την ανάληψη τόσο επιχειρησιακών αποστολών, όσο και αποστολών αεροπυρόσβεσης και αεροδιακομιδών, είναι αδιάψευστος μάρτυρας της τεράστιας επιχειρησιακής τους αξίας, αλλά και της σημαντικότατης συμβολής τους στο κοινωνικό έργο που οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αναλάβει».

Κατά τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, «το σημερινό εξαιρετικό αποτέλεσμα είναι απόρροια και έμπρακτη υλοποίηση της μακροχρόνιας στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας και των ΗΠΑ, που εδράζεται σε ισχυρούς πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς δεσμούς. Δρέπουμε τους καρπούς ενός πλαισίου στενής στρατηγικής συνεργασίας που δεν περιορίζεται μόνο στα λόγια και την εκατέρωθεν διαμόρφωση θετικού κλίματος και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Σήμερα έχουμε το επιστέγασμα της εξαιρετικής προετοιμασίας, συντονισμού και συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Ο Ευάγγελος Αποστολάκης τόνισε πως «στο εξαιρετικά εύθραυστο και ευμετάβλητο, στρατηγικό και γεωοικονομικό περιβάλλον μας, η ύπαρξη αποτελεσματικών και αξιόμαχων Ενόπλων Δυνάμεων είναι ύψιστης σπουδαιότητας για τη χώρα μας.

Αυτό βέβαια, καταδεικνύεται καθημερινά καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις θωρακίζουν επιτυχώς την αμυντική υπόσταση της χώρας μας και διασφαλίζουν στο ακέραιο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με υψηλή εθνική συνείδηση και αποφασιστικότητα, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, είναι εγγυητές της ασφάλειας και της ειρήνης και της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας.

Η αναβάθμιση των δυνατοτήτων και η προσαρμογή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες συνθήκες αποτελούν μονόδρομο. Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα με την παραλαβή των ελικοπτέρων OH-58D Kiowa Warrior και CHINOOK, ο Ελληνικός Στρατός, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αναβαθμίζονται. Αναβαθμίζεται η ευελιξία μας και η δυνατότητα μεταφοράς δυνάμεων. Αναβαθμίζεται η αεροπορική μας ισχύς που είναι βασικό συστατικό της εθνικής στρατιωτικής ισχύος και μία σημαντική διάσταση της αμυντικής διπλωματίας» υπογράμμισε ο ΥΠΕΘΑ.

Στην τελετή έδωσαν, μεταξύ άλλων, το παρών η Deputy Assistant Secretary of the Army for Defense Exports and Cooperation, Ανν Κατάλντο, και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

Δηλώσεις Αποστολάκη

Σε δηλώσεις του μετά την τελετή, ο Ευάγγελος Αποστολάκης τόνισε πως «δε θα πρέπει να έχουμε ανησυχία για όλα αυτά τα θέματα που γίνονται γύρω μας. Υπάρχει μια πολύ καλή προετοιμασία, μια πολύ καλή και μεθοδευμένη σειρά ενεργειών οι οποίες γίνονται έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε αυτές τις ενέργειες που γίνονται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και παράλληλα, εμείς διατηρούμε στο καλύτερο επίπεδο την επιχειρησιακή δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Συνέχεια προστίθενται δυνατότητες, αλλά ο ελληνικός λαός θα πρέπει να είναι ήρεμος και να μην ανησυχεί για τίποτα» είπε ο υπουργός, σημειώνοντας πως «η η οποιαδήποτε επαύξηση των δυνατοτήτων μας στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι μια απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα».

Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να ενισχυθεί η παρουσία της Ελλάδας στην κυπριακή ΑΟΖ, απάντησε ότι «οι ενέργειες που γίνονται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είναι παράλληλες με την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε αυτή τη φάση είμαστε στην προσπάθεια να αποτρέψουμε με διάφορες ενέργειες και με μέτρα την προκλητική αυτή ενέργεια της Τουρκίας. Σε κάθε φάση εξετάζεται η κατάσταση, αναλύεται και αποφασίζονται οι επόμενες ενέργειες».

Σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ο κ. Αποστολάκης επισήμανε πως «γίνεται μια προσπάθεια, η οποία απέδωσε μετά από αρκετό καιρό συνομιλιών και ενεργειών και είναι μια προσπάθεια να καταγράψουμε τα στοιχεία τα οποία είναι εκείνα που λειτουργούν για να υπάρχει ένταση στο Αιγαίο, και από τη μια μεριά και από την άλλη. Αφού, λοιπόν, όλα αυτά καταγραφούν, ληφθούν υπόψη οι θέσεις και από τις δύο μεριές, θα δούμε τι από αυτά μπορούν να αλλάξουν ή να βελτιωθούν ούτως ώστε να μπορεί να γίνει κάτι. Η βασική μας προσπάθεια αυτή τη στιγμή είναι να εφαρμοστούν τα ήδη συμφωνηθέντα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, αυτό το πακέτο Παπούλια-Γιλμάζ, το οποίο εάν εφαρμοστεί, σε ένα μεγάλο ποσοστό χαμηλώνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ένταση. Αλλά θεωρώ ότι η διατήρηση του διαύλου επικοινωνίας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορέσουμε να κρατάμε σε μια ασφαλή σχέση όλες αυτές τις παραβιάσεις που γίνονται στον χώρο μας» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.